กินวุ้นเส้นแล้วอ้วนไหม คำถามที่ใครหลายคนต่างก็คงสงสัยกันอยู่เหมือนกัน วุ้นเส้นที่ใครหลายคนเลือกที่จะใช้เพื่อเป็นเส้นสำหรับช่วงที่ต้องการควบคุมอาหารหรือลดน้ำหนักแต่จะมีซักกี่คนที่เข้าใจและรู้ว่าวุ้นเส้นนั้นมีกี่แคล หนึ่งในเส้นยอดฮิตที่เรามักพบได้ในหลาย ๆ เมนู เช่น ก๋วยเตี๋ยว ยำ กุ้งอบวุ้นเส้น ฯลฯ และในบทความนี้เราจะพาทุกท่านมาหาคำตอบไปด้วยกันว่า กินวุ้นเส้นอ้วนไหม เพื่อให้การกินของคุณนั้นมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนั่นเอง
วุ้นเส้นอ้วนไหม
วุ้นเส้นเป็นอาหารยอดนิยมที่หลายคนสงสัยว่ากินแล้วอ้วนไหม วุ้นเส้นที่แช่น้ำแล้ว 100 กรัม ให้พลังงานประมาณ 80 แคลอรี่ ซึ่งน้อยกว่าข้าว 1 ทัพพีที่มีประมาณ 130 แคลอรี่ ทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับคนที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก อย่างไรก็ตาม แคลอรี่ของเมนูที่ทำจากวุ้นเส้นจะแตกต่างกันไป เช่น ยำวุ้นเส้น ให้พลังงานประมาณ 120-180 แคลอรี่ ต่อจาน หากเป็น ยำวุ้นเส้นหมูสับ อาจสูงถึง 200-250 แคลอรี่ ขึ้นอยู่กับปริมาณเนื้อสัตว์และเครื่องปรุง ผัดวุ้นเส้น อยู่ที่ประมาณ 250-300 แคลอรี่ และถ้าเป็น ผัดวุ้นเส้นใส่ไข่ จะเพิ่มเป็น 300-350 แคลอรี่ ส่วนก๋วยเตี๋ยวทั่วไปอยู่ที่ 250-450 แคลอรี่ ดังนั้น หากกินในปริมาณพอเหมาะและเลือกเมนูที่ปรุงแบบไขมันต่ำ วุ้นเส้นก็สามารถเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการลดน้ำหนักได้ แต่หากเผลอกินแบบเยอะๆ หรือใส่เครื่องปรุงเยอะ ก็อาจทำให้น้ำหนักขึ้นได้
เลือกกิน วุ้นเส้น แบบไหนดี
1. ยำวุ้นเส้นกี่แคล –
ยำวุ้นเส้นเป็นเมนูที่แคลอรี่ไม่สูงมาก ประมาณ 120-180 แคลอรี่ ต่อจาน หากเพิ่มหมูสับหรือเครื่องปรุงอื่น ๆ อาจเพิ่มเป็น 200-250 แคลอรี่ หากจะใช้เมนูนี้เป็นเมนูสำหรับลดน้ำหนักควรระวังเรื่องเครื่องปรุง ควรใช้เครื่องปรุงแบบลดโซเดียม
2. ผัดวุ้นเส้นกี่แคล –
ผัดวุ้นเส้นมีแคลอรี่สูงกว่ายำวุ้นเส้น โดยอยู่ที่ประมาณ 250-300 แคลอรี่ และหากใส่ไข่หรือเนื้อสัตว์เพิ่ม อาจสูงถึง 350 แคลอรี่ ที่แคลสูงกว่าเพราะกระบวนการในการผัดจำเป็นที่จะต้องใช้น้ำมัน ซึ่งตัวน้ำมันจะเข้าไปจับกับเส้นทำให้แคลเพิ่มขึ้นได้
3. วุ้นเส้น แคลอรี่ต่ำกว่าข้าวไหม –
วุ้นเส้นที่แช่น้ำแล้ว 100 กรัม มีประมาณ 80 แคลอรี่ ซึ่งต่ำกว่าข้าว 1 ทัพพีที่มี 130 แคลอรี่ ให้พลังงานต่ำกินง่ายอยู่ท้องเหมาะกับการนำมาทำอาหารในช่วงต้องการคุมแคลอรี่อย่างมาก แถมยังเป็นวัตถุดิบง่าย ๆ ที่สามารถทำอาหารและเข้ากับหลาย ๆ เมนูได้ด้วย เหมาะกับคนที่ต้องสร้างสรรค์เมนูต่าง ๆ ให้ไม่น่าเบื่อสำหรับช่วงคุมแคลอรี่ หากใครที่ไม่รู้ว่าข้าว 1 ทัพพีกี่แคลอรี่
4. วุ้นเส้นแบบไหนดีต่อสุขภาพ –
ควรเลือกวุ้นเส้นที่ทำจากถั่วเขียวแท้ 100% เพราะให้พลังงานต่ำกว่าและมีใยอาหารสูง ซึ่งวุ้นเส้นโดยทั่วไปตามท้องตลาดก็ผลิตมาจากถั่วเขียวอยู่แล้ว ทำให้ง่ายต่อการซื้อหามาปรุงอาหารต่อได้สบาย มีทั้งแบบแห้งและแบบพร้อมปรุงอีกด้วย สามารถเลือกให้เหมาะกับ
5. ก๋วยเตี๋ยวกี่แคล –
หากอยากทานก๋วยเตี๋ยวเพื่อคุมอาหาร ลดน้ำหนัก หนึ่งในทางเลือกที่ดีก็คือวุ้นเส้นเพราะให้พลังงานต่ำ แต่ที่สำคัญคือควรเลือกซุปน้ำใสเพราะมีส่วนประกอบอื่น ๆ น้อยกว่าและที่สำคัญคือเครื่องปรุงน้อยกว่า ก็จะช่วยเรื่องคุมอาหารลดน้ำหนักได้