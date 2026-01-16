เลือกตั้ง 2569 เดือด! “เต้ มงคลกิตติ์” ชูนโยบายอัดงบ 2 พันล้านต่อปี ดันบอลไทยสู่เวิลด์คัพ

16 มกราคม 2569 บรรยากาศการเมืองก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี 2569 ยังคงคึกคัก หลังคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดให้การเลือกตั้ง สส. และการออกเสียงประชามติ จัดขึ้นพร้อมกันในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ระหว่างเวลา 08.00–17.00 น. ล่าสุด นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หรือ “เต้ พระราม 7” แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคทางเลือกใหม่ ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองอีกครั้งด้วยการเปิดนโยบายด้านกีฬา โดยเฉพาะการสนับสนุนฟุตบอลไทยให้ก้าวสู่เวทีฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย ซึ่งกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์
นายมงคลกิตติ์โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุแนวนโยบายว่าหากพรรคทางเลือกใหม่ได้จัดตั้งรัฐบาล จะมีการอัดฉีดงบประมาณสนับสนุนฟุตบอลไทยปีละ 2,000 ล้านบาท ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 2–4 ปี เพื่อผลักดันให้ทีมชาติไทยผ่านเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลกให้ได้ พร้อมย้ำว่าการลงทุนดังกล่าวถือเป็นการยกระดับศักยภาพนักกีฬา ระบบพัฒนาเยาวชน และโครงสร้างฟุตบอลไทยในภาพรวม
เมื่อถูกตั้งคำถามถึงแหล่งที่มาของงบประมาณจำนวนดังกล่าว นายมงคลกิตติ์ให้คำตอบว่า จะมาจากทั้งงบประมาณภาครัฐส่วนหนึ่ง และการร่วมลงทุนจากภาคเอกชนอีกส่วนหนึ่ง โดยเห็นว่าฟุตบอลเป็นอุตสาหกรรมกีฬาที่สามารถต่อยอดทางเศรษฐกิจและสร้างภาพลักษณ์ให้ประเทศได้ หากได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังและเป็นระบบ
ทั้งนี้ การประกาศนโยบายฟุตบอลไทยไปบอลโลก เป็นหนึ่งในชุดนโยบายหาเสียงที่ทำให้นายมงคลกิตติ์กลับมาอยู่ในกระแสทางการเมืองอีกครั้ง ก่อนหน้านี้ เจ้าตัวเคยสร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากสังคม จากนโยบายหาเสียงที่มีลักษณะหวือหวาและท้าทายความเป็นไปได้ ตั้งแต่การเสนอสิทธิประโยชน์ด้านภาษีสำหรับผู้มีบุตร การให้เงินสนับสนุนหญิงตั้งครรภ์รายเดือน นโยบายส่งเสริมสุขภาพแรงงานด้วยการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มรายได้ ไปจนถึงแนวคิดด้านอวกาศ เทคโนโลยี และความมั่นคงของประเทศ ซึ่งล้วนก่อให้เกิดทั้งกระแสสนับสนุนและข้อถกเถียงในวงกว้าง
สำหรับนโยบายด้านฟุตบอลไทยครั้งนี้ แม้จะได้รับความสนใจจากแฟนบอลและประชาชนจำนวนไม่น้อย แต่ก็ยังมีเสียงตั้งคำถามถึงความเป็นไปได้ ความคุ้มค่า และแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ หากนโยบายดังกล่าวถูกนำไปใช้จริง ภายใต้บริบททางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศในอนาคตอันใกล้