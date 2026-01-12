ทรัมป์โพสต์โซเชียล อ้างเป็นรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลา โลกจับตาปฏิกิริยา

12 มกราคม 2569 กระแสวิพากษ์ในเวทีการเมืองโลกปะทุขึ้นอย่างฉับพลัน หลัง Donald Trump ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา โพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม Truth Social ส่วนตัวในชื่อบัญชี “@RealDonaldTrump” พร้อมภาพถ่ายของตนเอง และคำบรรยายที่อ้างสถานะว่าเป็นทั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ และรักษาการประธานาธิบดีของเวเนซุเอลา โดยระบุช่วงเวลาการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2026 เป็นต้นไป การโพสต์ดังกล่าวเกิดขึ้นโดยไม่มีคำอธิบายเพิ่มเติมถึงที่มาหรือกรอบอำนาจทางกฎหมาย ส่งผลให้เกิดเสียงวิจารณ์อย่างกว้างขวางในหมู่นักการเมือง นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศ
เนื้อหาในโพสต์ดังกล่าวถูกตีความว่าเป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองมากกว่าการแต่งตั้งตามกระบวนการรัฐธรรมนูญ ท่ามกลางบริบทความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกากับรัฐบาลของ Venezuela ซึ่งดำเนินมาอย่างต่อเนื่องหลายปี ทั้งในประเด็นการยอมรับความชอบธรรมของผู้นำ การคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ และบทบาทของสหรัฐฯ ต่อวิกฤตการเมืองและพลังงานในประเทศดังกล่าว นักวิเคราะห์มองว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้ของทรัมป์เป็นการส่งสัญญาณทางการเมืองไปยังทั้งพันธมิตรและฝ่ายตรงข้ามในเวทีโลก มากกว่าจะเป็นการประกาศใช้อำนาจจริงตามกฎหมายระหว่างประเทศ
ขณะเดียวกัน แหล่งข่าวด้านการทูตในสหรัฐฯ ระบุว่า ยังไม่มีการออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการจากทำเนียบขาวหรือหน่วยงานรัฐใดๆ ที่สนับสนุนหรือรับรองคำกล่าวอ้างในโพสต์ดังกล่าว ด้านผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศชี้ว่า การที่บุคคลใดจะดำรงตำแหน่งผู้นำของรัฐอื่น จำเป็นต้องผ่านกระบวนการยอมรับจากประชาคมโลกและกลไกภายในประเทศนั้น ซึ่งกรณีนี้ไม่ปรากฏเงื่อนไขดังกล่าวแต่อย่างใด
อย่างไรก็ตาม โพสต์เพียงข้อความเดียวกลับสร้างแรงสั่นสะเทือนทางการเมืองในวงกว้าง ทั้งการถกเถียงในสื่อสากล การเคลื่อนไหวของฝ่ายนิติบัญญัติสหรัฐฯ ที่เคยพยายามจำกัดบทบาทของทรัมป์ต่อกรณีเวเนซุเอลา รวมถึงการจับตาท่าทีของประเทศมหาอำนาจอื่นอย่างใกล้ชิด สะท้อนให้เห็นถึงพลังของการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียในยุคการเมืองโลกสมัยใหม่ ที่คำประกาศเพียงบรรทัดเดียวอาจส่งแรงกระเพื่อมข้ามพรมแดนได้ในทันที