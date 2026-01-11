นราธิวาสยกระดับคุมเข้มทั้งจังหวัด ใช้กฎอัยการศึกเต็มรูปแบบ สั่งเคอร์ฟิวกลางคืน

11 มกราคม 2569 หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสออกประกาศฉบับที่ 29/2569 เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส หลังสถานการณ์ความไม่สงบยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งเหตุลอบวางระเบิดและการก่อความรุนแรงในหลายพื้นที่ ส่งผลให้ต้องยกระดับการควบคุมพื้นที่โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 เพื่อป้องกันเหตุและดูแลความปลอดภัยของประชาชนในภาพรวม ประกาศดังกล่าวระบุให้การบังคับใช้กฎอัยการศึกครอบคลุมทุกอำเภอในจังหวัดนราธิวาส เป็นไปตามประกาศและพระบรมราชโองการก่อนหน้านี้ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่อย่างเคร่งครัด
สาระสำคัญของมาตรการที่ประกาศใช้ครั้งนี้ เน้นเพิ่มความเข้มงวดบริเวณจุดผ่านแดนตามแนวชายแดนไทย–มาเลเซีย ควบคุมการเข้า–ออกของยานพาหนะทุกประเภท การเดินทางของประชาชน และการค้าขายสินค้าทุกชนิด ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ควบคู่กับการกำหนดมาตรการห้ามบุคคลออกนอกเคหสถาน หรือเคอร์ฟิว ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ระหว่างเวลา 21.00–05.00 น. เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน ซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ หรือฝ่ายปกครองในพื้นที่ก่อน
ด้านการปฏิบัติการ ประกาศให้อำนาจหน่วยงานทหารในพื้นที่ดำเนินการด้านยุทธการ การตรวจค้น การห้าม และมาตรการด้านความมั่นคงตามมาตรา 6, 8, 9 และ 11 แห่งพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 รวมถึงอำนาจอื่นตามความเหมาะสมของสถานการณ์ เพื่อยุติความรุนแรงและฟื้นฟูความสงบเรียบร้อยโดยเร็ว ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนถูกกำชับให้สนับสนุนการทำงานของฝ่ายทหารอย่างใกล้ชิด พร้อมขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ให้ปฏิบัติตามมาตรการและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง โดยประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2569