บุ๋ม ปนัดดา แจงละเอียด ทรัพย์สินส่วนตัว–มูลนิธิ แยกชัด วางแผนอนาคตลูกไว้แล้ว

10 มกราคม 2569 กระแสดรามาในโลกออนไลน์เกี่ยวกับกรณีที่ บุ๋ม ปนัดดา ดารานักแสดงชื่อดังและประธานมูลนิธิองค์กรทำดี ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงแนวคิดการยกทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิเป็นสมบัติของชาติ เมื่ออายุครบ 50 ปี ได้รับทั้งเสียงชื่นชมและคำถามจากสังคมว่าแล้วบุตรและครอบครัวจะได้รับอะไรหรือไม่ ล่าสุด เจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ชี้แจงอย่างละเอียดผ่านโซเชียลมีเดีย เพื่อคลายข้อสงสัยและยืนยันว่ามีการวางแผนชีวิตและการเงินไว้อย่างรอบคอบแล้ว
บุ๋ม ปนัดดา ระบุว่า สิ่งที่ตั้งใจจะยกให้เป็นสมบัติของชาติ คือทรัพย์สินทั้งหมดที่ก่อสร้างขึ้นบนที่ดินซึ่งซื้อไว้เพื่อจัดตั้งมูลนิธิ บริเวณรังสิตคลอง 8 จังหวัดปทุมธานี โดยหลังวันคล้ายวันเกิดอายุครบ 50 ปี ทรัพย์สินดังกล่าวจะไม่อยู่ในชื่อของตนอีกต่อไป และใช้เพื่อกิจกรรมสาธารณประโยชน์อย่างเต็มรูปแบบ ขณะเดียวกัน ทรัพย์สินส่วนตัวและมรดกที่เตรียมไว้สำหรับครอบครัวได้ถูกจัดสรรไว้ก่อนหน้าการก่อตั้งมูลนิธิแล้ว
สำหรับการดูแลบุตรและครอบครัว บุ๋ม ปนัดดา ชี้แจงว่า ได้แบ่งทรัพย์สินออกเป็นหลายส่วนอย่างชัดเจน ส่วนหนึ่งใช้เป็นค่าใช้จ่ายดูแลบิดามารดาในยามชรา บ้านพักอาศัยสามชั้นย่านรามอินทรา 23 ซึ่งมีพื้นที่ขนาดใหญ่ ถูกจัดไว้เป็นมรดกให้บุตรสาวคนโต ขณะที่บ้านอีกหลังบนถนนนวมินทร์ มอบให้บุตรชายทั้งสอง นอกจากนี้ ยังมีที่ดินในจังหวัดปทุมธานีอีกหนึ่งแปลง ซึ่งเปิดโอกาสให้บุตรบุญธรรมทุกคนสามารถเข้าพักอาศัยได้หากประสบปัญหาในชีวิต พร้อมยืนยันว่าจะส่งเสียด้านการศึกษาให้บุตรทุกคนจนจบ และกันเงินก้อนหนึ่งไว้ดูแลตนเองในบั้นปลายชีวิต เพื่อไม่เป็นภาระแก่ลูกหลาน
ดาราสาวยังระบุด้วยว่า ตนเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับการวางแผนชีวิตมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน การทำงาน การมีครอบครัว การบริหารจัดการด้านการเงิน รวมถึงการดำเนินงานของมูลนิธิ โดยย้ำความเชื่อส่วนตัวว่า ก่อนจะดูแลสังคมและประชาชนได้ ต้องดูแลตนเองและครอบครัวให้มั่นคงเสียก่อน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้อื่น พร้อมขอบคุณทุกความคิดเห็นและความห่วงใยที่ส่งเข้ามา ซึ่งเปิดโอกาสให้ได้อธิบายเจตนาและแนวคิดอย่างตรงไปตรงมา