ดรามาระอุ! เพจดังแฉคลิปครูกัมพูชา ใช้ห้องเรียนบิดเบือนข้อเท็จจริง ปลูกฝังเด็กมองไทยเป็นผู้รุกราน

10 มกราคม 2569 เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ เมื่อเพจเฟซบุ๊ก “Army Military Force” เผยแพร่คลิปวิดีโอที่ระบุว่าเป็นการเรียนการสอนของครูชาวกัมพูชาภายในห้องเรียนระดับประถมศึกษา โดยครูรายดังกล่าวใช้เครื่องฉายโปรเจกเตอร์นำเสนอเนื้อหาที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา และมีลักษณะปลูกฝังทัศนคติด้านลบต่อประเทศไทยให้กับนักเรียน
ตามข้อมูลที่เพจดังกล่าวระบุ คลิปวิดีโอแสดงให้เห็นการนำภาพและวิดีโอเหตุการณ์ขณะทหารไทยเข้าปฏิบัติหน้าที่เคลียร์พื้นที่บริเวณบ้านหนองจานและพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงบ้านกำนันลี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่บนดินแดนอธิปไตยของประเทศไทยอย่างชัดเจน แต่ถูกกัมพูชายึดครองมาเป็นเวลานาน ก่อนที่ฝ่ายไทยจะดำเนินการยึดคืนพื้นที่ได้สำเร็จในช่วงที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม ในเนื้อหาการสอนที่ปรากฏในคลิป ครูชาวกัมพูชารายดังกล่าวกลับกล่าวอ้างว่าทหารไทยเป็นฝ่ายรุกราน เข้าทำลายบ้านเรือน ยึดครองดินแดนของกัมพูชา และมีพฤติกรรมรังแกประชาชน ซึ่งเพจผู้เผยแพร่คลิประบุว่าเป็นข้อมูลเท็จ และอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดอย่างรุนแรงในหมู่เด็กนักเรียนที่ยังอยู่ในวัยเยาว์
เพจ Army Military Force ระบุเพิ่มเติมว่า การนำข้อมูลลักษณะนี้มาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน ไม่เพียงเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์และภูมิรัฐศาสตร์ แต่ยังเป็นการปลูกฝังความเกลียดชังและความขัดแย้งในระดับรากฐาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทัศนคติของเยาวชนในระยะยาว โดยเฉพาะในสถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณชายแดนที่ยังคงเปราะบาง
หลังคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ได้มีประชาชนจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็น ทั้งในเชิงตั้งคำถามถึงจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพครู และความเหมาะสมของการนำประเด็นความขัดแย้งระหว่างประเทศมาใช้ในห้องเรียน ขณะที่บางส่วนเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง และติดตามกรณีดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้เยาวชนตกเป็นเครื่องมือทางความคิดในประเด็นอ่อนไหวระดับภูมิภาค
จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีความเคลื่อนไหวหรือคำชี้แจงอย่างเป็นทางการจากฝ่ายกัมพูชาเกี่ยวกับคลิปที่ถูกเผยแพร่ ขณะที่กระแสดรามายังคงขยายตัวต่อเนื่องในโลกออนไลน์ และถูกจับตามองว่าจะส่งผลต่อบรรยากาศความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในช่วงเวลานี้หรือไม่