ย้อนคำพูดบิ๊กโจ๊ก คือหลักฐานวันหน้า

คำพูดวันนี้ คือหลักฐานวันหน้า
"วันนี้ท่านปฏิเสธไม่ได้ เพราะมันร้อนทุกหัวระแหง ไม่มีใครเขาทำแบบนี้ ถ้าเราไม่ส่งเสริม ลูกน้องก็ไม่กล้าทำ เห็นหรือไม่ว่า วันนี้ตํารวจกล้าโอนเงินจากบัญชีเว็บไซต์พนันเข้าบัญชีของตัวเอง ไม่รวมภาพกระเป๋า เงินสด นาฬิกา รถ ที่สามารถไปตรวจสอบได้หมด."
สุรเชษฐ์ หักพาล
19 พฤศจิกายน 2568
.
"ทุกวันนี้ที่ตนเดือดร้อน เพราะมาจากเรื่องลูกน้อง เข้าไปยุ่งเกี่ยวข้องกับเว็บพนันมินนี่ มีการไปยืมเงิน-โอนเงิน แล้วก็ทำให้เดือดร้อนมาถึงตน"
สุรเชษฐ์ หักพาล
29 ธันวาคม 2568
……………………
"ฝากถึง พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ ด้วยว่า อย่าทิ้งลูกน้องทั้งหมดกว่า 200 นาย เพราะในอดีตเขาก็เคยทําอะไรให้พี่ต่อมาเยอะ ทําตามที่พี่ต่อสั่ง เพราะฉะนั้นพี่ต่อจะไปทิ้งเขาไม่ได้ ซึ่งส่วนตัว ก็ไม่ได้บอกว่าตัวเองดี แต่ลูกน้องทั้งหมดไม่เคยทิ้ง”
สุรเชษฐ์ หักพาล
11 ธันวาคม 2568
.
"อยากให้ พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ ออกมาพูดความจริง สิ่งที่เขาทำมันทำลายลูกน้องคนใกล้ชิด ครอบครัว ทุกคนเดือดร้อนกันไปหมด ยอมรับผมเองหมดศรัทธาในตัวอดีตผู้บังคับบัญชา คนเป็นหัวหน้าคนแค่รับผิดชอบในเรื่องตัวเองยังไม่ได้ มันเป็นมาตรฐานความเป็นมนุษย์"
พ.ต.อ.ภาคภูมิ พิศมัย
7 มกราคม 2569