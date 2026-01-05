อนุทินกำชับข้าราชการมหาดไทยวางตัวเป็นกลางเลือกตั้ง 69 ย้ำไม่ช่วย–ไม่บี้ฝ่ายใด หวังประเทศเดินหน้าไร้ปะทะ

5 มกราคม 2569 ที่กระทรวงมหาดไทย อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับปลัดกระทรวงและผู้บริหารระดับสูง เพื่อกำหนดทิศทางการทำงานให้เป็นเอกภาพ โดยเน้นย้ำบทบาทฝ่ายปกครองในช่วงเปลี่ยนผ่านสำคัญของประเทศ ทั้งการดูแลประชาชน ความมั่นคงชายแดน การรับมือภัยพิบัติ และการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งทั่วไปวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้
.
นายอนุทินกล่าวขอบคุณข้าราชการและเครือข่ายอาสาสมัครทั่วประเทศที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ดูแลความปลอดภัย อำนวยความสะดวกการเดินทาง และบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชนอย่างต่อเนื่อง พร้อมฝากผู้ว่าราชการจังหวัดถ่ายทอดคำขอบคุณไปยังฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน และอาสาสมัครรักษาดินแดน ที่ร่วมกันทำงานอย่างเข้มแข็ง โดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชา ซึ่งฝ่ายปกครองทำหน้าที่แนวหลังสนับสนุน รักษาความปลอดภัยประชาชน เฝ้าระวังสถานการณ์ และบริหารศูนย์พักพิงได้อย่างมีประสิทธิภาพในยามจำเป็น
.
ในด้านการรับมือภัยพิบัติ นายกรัฐมนตรีขอให้ถอดบทเรียนจากเหตุอุทกภัยและวาตภัยที่ผ่านมา จัดทำแผนเผชิญเหตุที่พร้อมปฏิบัติได้ทันที โดยยกกรณีเหตุการณ์ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ว่าแม้จะเผชิญเสียงวิพากษ์วิจารณ์ แต่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างทำหน้าที่อย่างเต็มกำลัง พร้อมย้ำว่าการทบทวนและยกระดับการทำงานเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อให้การบูรณาการความร่วมมือเกิดผลรวดเร็วหากสถานการณ์เกิดซ้ำอีกในอนาคต
.
นายอนุทินยังกล่าวถึงการเยียวยาประชาชนจากอุทกภัยและภัยต่าง ๆ ว่าได้ดำเนินการครบถ้วนตั้งแต่ภาคเหนือถึงภาคใต้ พร้อมชื่นชมประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกำชับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ให้ความสำคัญกับการสื่อสารและระบบแจ้งเตือนภัย ซึ่งเป็นหัวใจในการลดผลกระทบต่อประชาชน ขณะเดียวกันได้สั่งการให้เตรียมรับมือภัยแล้งและปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการเผาในที่โล่ง
.
สำหรับสถานการณ์ชายแดน แม้จะมีการยุติการปะทะและลงนามข้อตกลงร่วมแล้ว นายกรัฐมนตรีขอให้ทุกฝ่ายตั้งมั่นในความไม่ประมาท โดยเฉพาะ 7 จังหวัดชายแดน ให้มีความพร้อมด้านศูนย์พักพิงและการดูแลประชาชนตลอดเวลา พร้อมเร่งสำรวจความเสียหายด้านเคหสถานที่ได้รับผลกระทบ เพื่อให้รัฐบาลเข้าไปซ่อมแซมและช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ตามกรอบงบประมาณที่มีอยู่ ขณะเดียวกันการเจรจาพื้นที่เขตแดนยังคงเป็นหน้าที่ของกลไกคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทั้ง JBC, GBC และ RBC
.
นายอนุทินกล่าวด้วยว่า บรรยากาศท่องเที่ยวช่วงปีใหม่ที่คึกคักในหลายจังหวัด สะท้อนความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยและการกลับสู่ภาวะปกติ พร้อมขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดที่ดูแลอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะพื้นที่ภูเก็ต ขณะเดียวกัน มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนพบว่าอัตราอุบัติเหตุลดลงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ยังต้องจัดหมวดข้อมูลให้ชัดเจน เพื่อแก้ไขพฤติกรรมเสี่ยง เช่น ไม่สวมหมวกนิรภัย ขับรถเร็ว และดื่มแล้วขับ
.
ในประเด็นการเลือกตั้ง นายกรัฐมนตรีกำชับให้ข้าราชการฝ่ายปกครองทุกระดับดำรงตนเป็นกลางอย่างเคร่งครัด ไม่ช่วยและไม่บี้ฝ่ายใด เพื่อไม่ให้เกิดข้ออ้างทางการเมือง พร้อมแสดงความมั่นใจว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งมีแผนรองรับหากเกิดเหตุไม่สงบหรือความไม่ปลอดภัย ทั้งนี้ยอมรับว่าความชอบส่วนบุคคลเป็นเรื่องห้ามไม่ได้ แต่ในการปฏิบัติหน้าที่ต้องแยกการเมืองออกจากงานอย่างชัดเจน เพื่อให้ระบบราชการเดินหน้าอย่างราบรื่น โดยย้ำว่าตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ตนไม่เคยร้องขอให้ข้าราชการช่วยทางการเมือง และแยกบทบาทหน้าที่อย่างเด็ดขาด
.
นายอนุทินกล่าวทิ้งท้ายว่า แม้จะไม่ได้เข้ากระทรวงทุกวัน เนื่องจากภารกิจในฐานะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แต่การทำงานยังดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นความรวดเร็วและประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดในทุกมิติ