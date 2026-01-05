6 ประโยชน์เส้นบุก ทางเลือกเพื่อคนรักสุขภาพ และคนเป็นเบาหวาน
บุก มีสรรพคุณในการช่วยควบคุมน้ำหนัก และมีประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพร่างกาย อีกทั้งยังสามารถนำมาแปรรูปเป็นอาหารและผลิต๓ัณฑ์ได้หลากหลาย เช่น ยา อาหารเสริม ข้าวบุก วุ้นบุก เส้นบุก เป็นต้น วันนี้ Super Fresh จึงขอนำเสนอข้อมูลและคุณประโยชน์ดีๆ จากบุก มาฝากกันค่ะ จะมีประโยชน์อย่างไรบ้างนั้น ลองมาดูพร้อมกันเลย
6-ประโยชน์เส้นบุก-small
เส้นไหนไม่อ้วน ? นี่ไงก็เส้นบุกไงล่ะ!
บุก (Konjac) เป็นพืชสมุนไพรล้มลุกในตระกูล Amorphophallus ที่มีใยอาหารสำคัญชนิดหนึ่งในหัวบุก ที่เรียกว่า กลูโคแมนแนน (Glucomannan) ทางการแพทย์และผู้ประกอบการใช้ในการผลิตเป็นอาหารเสริมเพื่อช่วยควบคุมน้ำหนัก และช่วยลดระดับคอเรสเตอรอล รวมถึงทางด้านอุตสาหกรรมใช้ความข้นหนืดของสารกลูโคแมนแนนทำให้เกิดเจลในการทำผลิตภัณฑ์เจลลี่และแยมได้
แคลอรีต่ำแต่อิ่มท้อง กากใยสูง กินได้น้ำหนักไม่พุ่ง!
แป้งบุก นำมาใช้โดยการนำเหง้าบุกแห้งมาบดเพื่อทำเป็นแป้ง และนำมาแปรรูปเพื่อใช้ในการทำบะหมี่ เยลลี่จากบุก บุกมีความข้นหนืดสามารถนำมาใช้ในการทำเยลลี่ได้ ใยบุกที่ละลายน้ำได้ ใช้เป็นส่วนประกอบในการทำผลิตภัณฑ์อาหารเสริม 5 ประโยชน์สุขภาพจาก บุก ที่คุณอาจไม่เคยรู้
Konjac-menu-01
6 ประโยชน์สุขภาพจาก บุก ที่คุณอาจไม่เคยรู้
1. ป้องกันอาการท้องผูก
สารกลูโคแมนแนนในบุก มีเส้นใยอาหารต่ำ ช่วยเพิ่มปริมาณแบคทีเรียโพรไบโอติกส์ (Probiotics) ในอุจจาระ ช่วยปรับสมดุลระบบย่อยอาหาร นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันอาการท้องผูกและรักษาริดสีดวงทวาร
2. กระตุ้นการทำงานของระบบเผาผลาญในร่างกาย
สารกลูโคแมนแนนในบุก ช่วยให้เรารู้สึกอิ่มนานขึ้น ชะลออัตราการย่อยอาหาร อีกทั้งยังช่วยเพิ่มระดับพลังงานและเพิ่มการเผาผลาญในร่างกายให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหลักและควบคุมอาหาร
3. บำรุงสุขภาพดวงตา
ประโยชน์ที่น่าสนใจสำหรับบุกอีกหนึ่งประการ คือ ช่วยบำรุงสุขภาพตาให้แข็งแรง เสริมสร้างเส้นประสาทสายตา รวมถึงลดการอักเสบของตาอีกด้วย
4. ป้องกันความดันโลหิต
รู้หรือไม่ว่า บุกสามารถช่วยรักษาระดับความดันโลหิตให้คงที่ ซึ่งมีส่วนช่วยบำรุงสุขภาพหัวใจให้แข็งแรง
5. บำรุงสุขภาพช่องปาก
เนื่องจากบุกมีคุณสมบัติช่วยต่อต้านเชื้อแบคทีเรีย จึงสามารถช่วยแก้ไขปัญหาสุขภาพช่องปากได้ เช่น ลดอาการปวดฟัน
6. ช่วยลดน้ำตาลในเลือด
สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน บุกเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ลดระดับน้ำตาลในเลือดได้