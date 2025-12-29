โลกออนไลน์ของประเทศไทย ปรากฏโพสต์จาก กัปตัน ปิงค์ ซึ่งได้แสดงความเคารพและยกย่องทหารไทยทุกนายที่ยืนหยัดปกป้องผืนแผ่นดินไทยจากการคุกคามจากภายนอก โดยระบุข้อความว่า "ที่นี่คือ แผ่นดินไทย ไปตราบชั่วกัลปาวสาน" พร้อมกับโพสต์ภาพที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และการปกป้องแผ่นดินไทยในพื้นที่ชายแดน บนเนิน350 ปราสาทตาควาย
.
ข้อความของ กัปตัน ปิงค์ ยังได้กล่าวถึงการยกย่องทหารทั้ง 3 เหล่าทัพ ทหารบก ทหารเรือ และทหารอากาศ รวมถึงตำรวจตระเวนชายแดน และทหารพรานที่ยืนหยัดปกป้องประเทศไทย ด้วยหัวใจแห่งความกล้าและเสียสละอย่างสูงสุด โดยเขาระบุว่า "กราบหัวใจทุกท่าน ด้วยความเคารพอย่างสูง"
.
จากการโพสต์ดังกล่าว มีการตอบรับจากประชาชนจำนวนมาก โดยหลายคนแสดงความเคารพและขอบคุณทหารทุกนายที่ยืนหยัดรักษาความมั่นคงของประเทศ ผ่านคอมเมนต์ที่แสดงถึงความเคารพในความเสียสละของทหารกล้า โดยข้อความในคอมเมนต์เช่น "กราบขอบคุณทหารไทยทุกนาย" และ "ขอบคุณทหารกล้าทุกท่าน" ได้สะท้อนความรู้สึกจากใจของประชาชนที่เห็นคุณค่าของความพยายามของทหารในแต่ละวัน
.
สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนจากโพสต์นี้คือ การยกย่องทหารไทยที่เสี่ยงชีวิตเพื่อปกป้องแผ่นดิน และขอให้พวกเขาปลอดภัยในทุกภารกิจที่ทำ โดยส่วนใหญ่แล้ว ทหารไทยได้รับการยอมรับอย่างสูงจากประชาชนทั่วประเทศว่าเป็นวีรบุรุษที่ไม่มีวันลืมจากใจคนไทย