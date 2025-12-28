เช็กเบอร์ 52 พรรคการเมือง
สส.ปาร์ตี้ลิสต์
พรรคไทยทรัพย์ทวี เบอร์ 1
พรรคเพื่อชาติไทย เบอร์ 2
พรรคใหม่ เบอร์ 3
พรรคมิติใหม่ เบอร์ 4
พรรครวมใจไทย เบอร์ 5
พรรครวมไทยสร้างชาติ เบอร์ 6
พรรคพลวัต เบอร์ 7
พรรคประชาธิปไตยใหม่ เบอร์ 8
พรรคเพื่อไทย เบอร์ 9
พรรคทางเลือกใหม่ เบอร์ 10
พรรคเศรษฐกิจไทย เบอร์ 11
พรรคเสรีรวมไทย เบอร์ 12
พรรครวมพลังประชาชน เบอร์ 13
พรรคท้องที่ไทย เบอร์ 14
พรรคอนาคตไทย เบอร์ 15
พรรคพลังเพื่อไทย เบอร์ 16
พรรคไทยชนะ เบอร์ 17
พรรคพลังสังคมใหม่ เบอร์ 18
พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย เบอร์ 19
พรรคฟิวชัน เบอร์ 20
พรรคไทยรวมพลัง เบอร์ 21
พรรคก้าวอิสระ เบอร์ 22
พรรคปวงชนไทย เบอร์ 23
พรรควิชชั่นใหม่ เบอร์ 24
พรรคเพื่อชีวิตใหม่ เบอร์ 25
พรรคคลองไทย เบอร์ 26
พรรคประชาธิปัตย์ เบอร์ 27
พรรคไทยก้าวหน้า เบอร์ 28
พรรคไทยภักดี เบอร์ 29
พรรคแรงงานสร้างชาติ เบอร์ 30
พรรคประชากรไทย เบอร์ 31
พรรคครูไทยเพื่อประชาชน เบอร์ 32
พรรคประชาชาติ เบอร์ 33
พรรคสร้างอนาคตไทย เบอร์ 34
พรรครักชาติ เบอร์ 35
พรรคไทยพร้อม เบอร์ 36
พรรคภูมิใจไทย เบอร์ 37
พรรคพลังธรรมใหม่ เบอร์ 38
พรรคกรีน เบอร์ 39
พรรคไทยธรรม เบอร์ 40
พรรคแผ่นดินธรรม เบอร์ 41
พรรคกล้าธรรม เบอร์ 42
พรรคพลังประชารัฐ เบอร์ 43
พรรคโอกาสใหม่ เบอร์ 44
พรรคเป็นธรรม เบอร์ 45
พรรคประชาชน เบอร์ 46
พรรคประชาไทย เบอร์ 47
พรรคไทยสร้างไทย เบอร์ 48
พรรคไทยก้าวใหม่ เบอร์ 49
พรรคประชาอาสาชาติ เบอร์ 50
พรรคพร้อม เบอร์ 51
พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย เบอร์ 52