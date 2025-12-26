อนุทิน ประกาศจุดยืนรัฐบาลไม่เกรงกลัวทุนสีเทา ยันมาตรการกองทัพเด็ดขาด

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดใจในการสัมภาษณ์ผ่านรายการโหนกระแสเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2568 ถึงประเด็นร้อนเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ชายแดนไทย-กัมพูชา โดยเฉพาะในกรณีปอยเปตและการปราบปรามกลุ่มทุนสีเทา นายอนุทินยืนยันว่า รัฐบาลไม่มีความเกรงกลัวต่อเครือข่ายอาชญากรรมและได้ดำเนินการจับกุมขบวนการผิดกฎหมายด้วยความเด็ดขาด ซึ่งสามารถยึดทรัพย์สินมูลค่าหลายหมื่นล้านบาท
ในส่วนของประเด็นบ่อนปอยเปตที่มีการกล่าวหาว่าบางแห่งเป็นที่ตั้งของกลุ่มทุนสีเทาและสแกมเมอร์ นายอนุทินชี้แจงว่า กองทัพมองว่าพื้นที่เหล่านี้เป็นภัยความมั่นคง แต่ฝ่ายไทยจะตอบโต้เฉพาะจุดที่เป็นอันตรายต่อประเทศเท่านั้น โดยไม่ได้มองว่าเป็นแค่คาสิโนหรือโรงแรมทั่วไป
เรื่องความสัมพันธ์กับเบน สมิธ นักธุรกิจที่ถูกกล่าวถึงในภาพถ่ายร่วมกับนายอนุทินนั้น นายอนุทินอธิบายว่า ภาพดังกล่าวเกิดขึ้นในปี 2557 ก่อนที่ตนจะเข้ารับตำแหน่งการเมือง โดยเป็นเพียงการพบปะในฐานะกลุ่มเพื่อนในวงการธุรกิจ ไม่ได้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้ง หรือเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือทางการเมืองใดๆ
สำหรับสถานการณ์ทางการเมือง นายอนุทินยังได้ตอบคำถามเกี่ยวกับการดีเบตในช่วงเลือกตั้ง โดยปฏิเสธที่จะขึ้นเวทีดีเบตในฐานะนักการเมือง เพราะมองว่าไม่ถนัดและไม่เห็นว่ามีประโยชน์ที่จะใช้เวลาไปในการทะเลาะกัน
สุดท้าย นายอนุทินยังเสนอแนวคิดการสร้างรั้วของชาติ ซึ่งไม่ใช่แค่กำแพงอิฐปูน แต่ยังรวมถึงการปรับระบบทหารเกณฑ์เป็นทหารอาสา และการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันอาชญากรรมข้ามแดน พร้อมย้ำถึงการรักษาความมั่นคงชายแดนและการต่อต้านการลักลอบของกลุ่มอาชญากรรม