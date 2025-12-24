หินปูน คราบหินปูน เกิดจากอะไร

หินปูน หรือ คราบหินปูน อีกหนึ่งปัญหาที่ทำให้ใครหลาย ๆ คนขาดความมั่นใจในการสนทนาหรือการยิ้มนั่นคือปัญหาการเกิดคราบหินปูนเกาะฟันที่เป็นสาเหตุหนึ่งของกลิ่นปากและการเกิดคราบฟันเหลืองซึ่งไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อบุคลิกภาพของเราเท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อสุขภาพช่องปากที่อาจก่อให้ปัญหาอื่นๆตามมาอีกด้วย
คราบหินปูน
คราบหินปูนเกิดจากคราบจุลินทรีย์หรือเศษอาหารที่หลงเหลืออยู่ในช่องปาก และเมื่อเกิดการสะสมไปเรื่อย ๆ จนเป็นคราบเหนียวเกาะติดอยู่บนผิวฟัน ซอกเหงือกและขอบฟัน ซึ่งเราเรียกคราบเหนียวนี้ว่าคราบพลัค และแบคทีเรียในคราบพลัคนี้เองจะผลิตกรดออกมาทำลายชั้นเคลือบฟัน จนก่อให้เกิดหินปูนในที่สุด ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่ง ที่ทำให้เกิดคราบฟันเหลืองและปัญหากลิ่นปาก
คราบหินปูนอันตรายไหมหลายคนอาจจะมองว่าการเกิดคราบหินปูนในช่องปากนั้นเป็นเรื่องที่ปกติตามธรรมชาติ ปล่อยทิ้งไว้คงไม่อันตราย แต่หารู้ไม่ว่าการละเลยสุขอนามัยในช่องปากของเรานั่นเองจะนำพามาซึ่งโรคปริทันต์ที่อันตรายกว่าที่คุณคิด เช่น มีกลิ่นปาก เหงือกบวม เหงือกอักเสบ เป็นหนอง เหงือกร่น ฟันผุรากฟันเสื่อมสภาพหรือที่ร้ายแรงกว่านั้นคืออาจลุกลามไปจนเป็นมะเร็งในช่องปากได้
ไม่ขูดหินปูนได้ไหมถ้าไม่ขูดเป็นอย่างไรบางคนกลัวการไปขูดหินปูนด้วยเหตุผลหลัก ๆ คือกลัวเจ็บ กลัวเปลืองเงิน แต่คุณรู้หรือไม่ว่าการ ปล่อยให้คราบหินปูนเกาะฟันเป็นว่านานนั้นมันจะส่งผลให้เกิดปัญหาอื่นๆในช่องปากตามมา ถ้าจะถามว่าไม่ขูดหินปูนได้ไหม เราขอตอบว่าได้ค่ะ แต่ทางที่ดีคือไปขูดหินปูนเถอะค่ะ เพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีต่อตัวเราเอง เพราะถ้าปล่อยทิ้งไว้อาจส่งผลให้กลายเป็นโรคปริทันต์ได้ และอาจร้ายไปกว่านั้นคือ ต้องถอนฟันซี่นั้นทิ้งไปก็ได้
การรักษาขจัดคราบหินปูนวิธีการรักษาหรือการขจัดคราบหินปูนที่ดีและปลอดภัยที่สุดคือการขูดหินปูน ซึ่งเป็นวิธีการที่ต้องทำโดยทันตแพทย์เท่านั้น เพราะต้องใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ขูดหินปูนด้วยคลื่นความถี่สูง เพื่อทำการกำจัดคราบหินปูนที่สะสมฝังลึกอยู่ตามซอกฟันหลุดออก ซึ่งในขณะทำนั้นอาจรู้สึกเสียวฟันหรือมีเลือดซึมบริเวณเหงือก หรือสำหรับบางรายที่มีปริมาณหินปูนจำนวนมาก อาจมีอาการเหงือกบวมหรือฟันโยกได้ แต่อาการเหล่านี้จะค่อย ๆ หายไปเองภายใน 2 – 3วัน หากมีอาการดังกล่าวไม่ทุเลาลงหรือมีอาการรุนแรงขึ้นก็ควรปรึกษาทันตแพทย์เพื่อทำการรักษาทันที
ข้อดีการขจัดคราบหินปูน
- ลดการก่อให้เกิดโรคปริทันต์ได้ เช่น เหงือกบวมแดง เหงือกอักเสบ เป็นหนอง เหงือกร่น ฟันผุ รากฟันอักเสบ
- เสริมบุคลิกภาพที่ดี มีความมั่นในในการยิ้มและสนทนา
- มีฟันขาวใส ไร้คราบเหลือง
- ลดการเกิดคราบหินปูนเกาะฟันที่เป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาสุภาพช่องปาก
- ช่วยยืดระยะเวลาอายุของฟันให้อยู่กับเราได้นานขึ้น