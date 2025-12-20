ในหลวง ทรงรับ ดร.เสรี วงษ์มณฑา ป่วยด้วยโรคเนื้องอกในสมอง ไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์
.
วันที่ 20 ธันวาคม 2568 พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีหนังสือถึงผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ แจ้งว่า
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม รับ รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา อายุ 76 ปี ซึ่งป่วยด้วย โรคเนื้องอกในสมอง เข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์