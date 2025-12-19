แนะนำอาหารที่มีธาตุเหล็กสูง เพื่อป้องกันเลือดจาง
เนื้อสัตว์ เนื้อแดง เช่น เนื้อวัว เนื้อหมู
เลือด ตับ เครื่องในจากสัตว์ เป็นแหล่งโปรตีน วิตามินบี ทองแดง ซีลีเนียม
อาหารทะเล เช่น หอยแครง หอยแมลงภู่ กุ้ง ปลาทูน่า
ไข่แดง เด็กวัยเรียน และผู้ที่ไม่มีปัญหาสุขภาพควรกินเป็นประจำ เพื่อไม่ให้ขาดธาตุเหล็ก
ผักใบเขียว เช่น ผักโขม คะน้า ตำลึง บรอกโคลี และควรกินร่วมกับ ผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงจะช่วยให้การดูดซึมธาตุเหล็กดียิ่งขึ้น
ไม่ควรกินอาหาร พร้อมกับนมวัว นมถั่วเหลือง เพราะแคลเซียมในนม และไฟเตทในนมถั่วเหลืองจะทำให้การดูดซึมธาตุเหล็กลดลง
ข้อแนะนำพิ่มเติม
การรับประทานอาหารเพียงอย่างเดียวอาจไม่ช่วยรักษาโรคโลหิตจางได้ หากมีสภาวะซีด หรือสงสัยว่าเป็นโรคโลหิตจาง จากการขาดธาตุเหล็ก
อย่าปล่อยไว้จนอาการรุนแรง ควรปรึกษาแพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุข หากจำเป็นต้องกินยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก ควรรับประทานอย่างต่อเนื่อง และตรวจเลือดติดตามผลตามคำแนะนำ