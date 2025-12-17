xs
ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในปัจจุบัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



น่าแปลกที่ความเสื่อมของร่างกายไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุเพียงอย่างเดียว การใช้ชีวิตในแต่ละวันมีส่วนเร่งหรือชะลอความเสื่อมได้มากกว่าที่หลายคนคิด 

1. การเสื่อมของระบบประสาท
 
2. การเสื่อมของกล้ามเนื้อและข้อ

3. การเสื่อมของระบบภูมิคุ้มกัน

ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นเหมือน "ฆาตกรเงียบ" ที่คร่าชีวิตผู้คนมากกว่าโรคระบาดร้ายแรงเสียอีก การใช้ชีวิตในปัจจุบันกำลังผลักดันให้ทุกคนเข้าใกล้โรคเหล่านี้โดยไม่รู้ตัว 

1. โรคเบาหวาน
 

2. โรคความดันโลหิตสูง
 

3. โรคหัวใจและหลอดเลือด
ปัญหาสุขภาพจากการทำงาน
8 ชั่วโมงในออฟฟิศ อาจทำร้ายสุขภาพมากกว่าที่คิด ชีวิตการทำงานที่แสนเร่งรีบในยุคดิจิทัล กำลังนำพาความเสี่ยงด้านสุขภาพ

1. ออฟฟิศซินโดรม
 

2. โรคระบบทางเดินอาหาร

ปัญหาสุขภาพจิตและความเครียด
"เมื่อใจป่วย กายก็พลอยป่วยตาม" ความเครียดในยุคดิจิทัลกำลังกลายเป็นวิกฤตเงียบที่คุกคามสุขภาพของคนทุกเพศทุกวัย ทั้งจากแรงกดดันในการทำงาน ปัญหาความสัมพันธ์ ภาระทางการเงิน และความคาดหวังจากสังคม
 

วิธีดูแลสุขภาพให้ห่างไกลปัญหาสุขภาพ
1. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ อย่างน้อยวันละ 30 นาที

2. กินให้ถูกหลัก

3. จัดการความเครียด

4. ตรวจสุขภาพประจำปี

5. ปรับพฤติกรรมเสี่ยง
