รายการโหนกระแสสร้างโมเมนต์ไม่ตั้งใจ ชาวเน็ตแห่ตามหาวาร์ปผู้ช่วยโฆษกทัพเรือสาวกลางรายการสด

รายการ โหนกระแส เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2568 กลายเป็นอีกหนึ่งตอนที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางบนโลกออนไลน์ หลังเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดระหว่างการสนทนาในประเด็นซีเรียสเกี่ยวกับสถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทย–กัมพูชา เมื่อผู้ชมจำนวนมากพากันโฟกัสไปยังบุคคลที่นั่งอยู่หลังกล้อง จนเกิดกระแสตามหาตัวตนในเวลาอันรวดเร็ว
ในรายการดังกล่าว ได้เชิญ พลเรือตรี ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ มาร่วมอธิบายภาพรวมสถานการณ์ชายแดน รวมถึงภารกิจและการปฏิบัติงานของกองทัพเรือ ทว่าระหว่างการดำเนินรายการ หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย พิธีกร ได้สังเกตเห็นทีมงานฝ่ายกองทัพเรือที่นั่งติดตามอยู่หลังกล้อง จึงทักทายออกอากาศด้วยน้ำเสียงเป็นกันเอง ก่อนจะหยอกล้อว่า หากตนเองหายไปจากหน้าจอ ผู้ช่วยโฆษกสามารถขึ้นมาดำเนินรายการแทนได้หรือไม่
คำแซวดังกล่าวเรียกเสียงหัวเราะจากแขกรับเชิญและผู้ชม ก่อนที่ พลเรือตรี ปารัช จะรับมุขต่ออย่างอารมณ์ดีว่า หากผู้ช่วยมานั่งอยู่ด้านหลัง ก็สามารถร่วมรายการได้เช่นกัน เมื่อกล้องแพนไปจับภาพหญิงสาวที่ถูกกล่าวถึง ปรากฏว่าความสง่างามและบุคลิกที่โดดเด่น ทำให้ผู้ชมทางบ้านและผู้ติดตามไลฟ์สดพากันฮือฮาอย่างเห็นได้ชัด
หนุ่ม กรรชัย ได้สอบถามยศและตำแหน่งในรายการสด ก่อนทราบว่าเธอคือเรือโทหญิง และกล่าวแซวเชิงเปรียบเทียบกับแขกรับเชิญหลักที่เป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่ สร้างบรรยากาศผ่อนคลายท่ามกลางการพูดคุยในประเด็นความมั่นคงที่ตึงเครียด
ต่อมามีการเปิดเผยว่า ผู้ช่วยโฆษกกองทัพเรือรายนี้คือ เรือโทหญิง ปรียาดา บัวสมบุญ หรือที่หลายคนเรียกว่า “หมอพลอย” ซึ่งมีประวัติไม่ธรรมดา เป็นแพทย์แผนจีน และเคยผ่านเวทีการประกวดนางงามมาก่อน ทำให้ทั้งความสามารถและภาพลักษณ์ที่ปรากฏเพียงช่วงสั้นๆ ในรายการ กลายเป็นที่พูดถึงในโลกออนไลน์อย่างรวดเร็ว
หลังรายการออกอากาศ ชาวเน็ตจำนวนมากต่างเข้าไปแสดงความคิดเห็น ชื่นชมทั้งความสามารถ บุคลิก และบทบาทของผู้ช่วยโฆษกกองทัพเรือ พร้อมพากันค้นหาช่องทางติดตาม กลายเป็นอีกหนึ่งสีสันของรายการโหนกระแส ที่ช่วยผ่อนคลายบรรยากาศข่าวความตึงเครียดด้านความมั่นคงลงได้ชั่วขณะ ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยังคงถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดจากสังคม