เกาะกงสะเทือนกลางดึก! เสียงปืนใหญ่ข้ามอ่าว จุดชนวนสมรภูมิชายแดนทางทะเล

สถานการณ์ชายแดนทะเลตะวันออกตึงเครียดอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน เมื่อช่วงตีสองของวันที่ 13 ธันวาคม 2568 มีรายงานว่ากองทัพเรือไทยได้ยิงปืนใหญ่ใส่เป้าหมายบริเวณบ้านปากคลอง จังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา พื้นที่ตรงข้ามบ้านหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เหตุการณ์ครั้งนี้ถูกจับตาว่าเป็นครั้งแรกที่เกาะกงกลายเป็นสมรภูมิการรบอย่างเป็นทางการ สร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั้งสองฝั่งอ่าวไทย
ท่ามกลางความมืดของกลางดึก ชาวบ้านในพื้นที่ต้องเร่งอพยพออกจากแนวเสี่ยง ยานพาหนะยาวเหยียดบนถนน กลายเป็นภาพที่ถูกส่งต่ออย่างรวดเร็วในโลกออนไลน์ และขยายตัวเป็นข่าวใหญ่ในกัมพูชา ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง
แรงกระเพื่อมทางการเมืองตามมาอย่างฉับไว เมื่อ นางชีวา ผู้ว่าราชการจังหวัดเกาะกงคนใหม่ ต้องออกมาเคลื่อนไหวทางการทูต โดยยื่นเรื่องร้องเรียนถึง โดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวหาว่าไทยมีเจตนาหวังยึดเกาะกง ความเคลื่อนไหวดังกล่าวยิ่งทำให้สถานการณ์ถูกจับตาในระดับนานาชาติ
นางชีวา ซึ่งเป็นบุตรสาวของเพื่อนสนิท เตีย บัญ เพิ่งเข้ารับตำแหน่งต่อจาก นางมิถุนา ภูทอง ได้เพียง 4 เดือน ต้องเผชิญบททดสอบทางการเมืองครั้งใหญ่ตั้งแต่ก้าวแรกของการดำรงตำแหน่ง ขณะที่สายตาทั้งภูมิภาคยังคงจับจ้องว่าไฟปะทะครั้งนี้จะลุกลามหรือคลี่คลายลงอย่างไร