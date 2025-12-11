ยอดจองรถในงาน MOTOR EXPO 2025
TOYOTA 10,872
HONDA 6,278
BYD 6,212
OMODA&JAECOO 5,217
GAC 5,019
GEELY 4,831
MG 4,827
GWM 4,609
DEEPAL 4,586
MITSUBISHI 2,988
ISUZU 2,389
CHERY 2,009
MAZDA 1,899
NISSAN 1,508
ZEEKR 1,129
AVATR 1,103
XPENG 1,089
BMW 1,070
FORD 914
BENZ 911
SUZUKI 718
RIDDARA 681
HYUNDAI 615
TESLA 527
WULING 525
DENZA 469
LEAPMOTOR 389
KIA 338
VOLVO 302
FARIZON 300
MINI 243
NEX 194
DFSK 121
LEXUS 101
AUDI 83
PORSCHE 74
(หน่วย : คัน)
ที่มา: ผู้จัดงาน “MOTOR EXPO 2025”
หมายเหตุ :ตัวเลขที่ได้รับแจ้งจากบริษัทรถยนต์ เป็นตัวที่ได้รับจากการคำนวน รายการ ซื้อรถ…ชิงรถ
MGR MOTORING:รวบรวม