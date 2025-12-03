ปะทะเดือดกลางโซเชียล! กัน จอมพลัง ลั่นไม่ยอมถูกดิสเครดิต ชี้ทีมแชมป์โลกทำงานลุยน้ำช่วยชาวบ้าน

3 ธันวาคม 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระแสวิพากษ์ในโลกออนไลน์กำลังร้อนแรง หลัง กัน จอมพลัง หรือ นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวช ออกมาโพสต์ตอบโต้สมาชิกวุฒิสภารายหนึ่ง ที่กล่าวอ้างในคลิปว่าการลั่นกระสุนในพื้นที่เขต 8 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เกิดจากกลุ่มเจ็ตสกีที่ขับเล่นและเข้าไปแข่งกัน แทนที่จะช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ทำให้เรื่องดังกล่าวลุกลามขึ้นเป็นประเด็นสังคมทันที
.
กัน จอมพลัง ระบุผ่านเพจเฟซบุ๊กว่าอยู่ในพื้นที่เขต 8 ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน และปฏิบัติงานต่อเนื่องทุกวัน โดยยืนยันว่าเจ็ตสกีที่ทีมงานใช้มีเป้าหมายเดียวคือช่วยชีวิตชาวบ้าน ขนย้ายผู้ประสบภัย และเข้าพื้นที่ที่รถหรือเรือทหารเข้าไม่ถึง พร้อมท้าว่า หากมีหลักฐานว่าใครขับแข่ง ขับเล่น ขอให้นำออกมาแสดงต่อสาธารณะ เพราะตลอดเวลาที่อยู่ภาคสนาม ทีมงานทำงานแทบไม่ได้นอน และทุกภารกิจถูกบันทึกไว้เรียบร้อย
.
เขาย้ำว่าคนในทีมจำนวนมากเป็นนักกีฬาเจ็ตสกีระดับโลกและตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันซีเกมส์ การถูกกล่าวหาว่าไร้วินัยจึงสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงและความตั้งใจดีของอาสาที่ลงพื้นที่อย่างหนัก โดยระบุชัดว่า “พี่น้องผมเป็นแชมป์โลก แต่กลับถูกกล่าวหาว่าสร้างความวุ่นวาย ทั้งที่ความจริงคือเราอยู่เขต 8 ทุกวัน ขอให้ท่านบอกหน่อยว่าเข้าไปวันไหน”
.
ท้ายที่สุดเขาทิ้งข้อความสะท้อนถึงโลกการเมือง ว่าเข้าใจดีว่าหลังน้ำลด พรรคการเมืองและนักการเมืองย่อมต้องสร้างผลงานเพื่อเรียกคะแนนนิยม แต่ไม่ควรใช้การโจมตีอาสากู้ภัยหรือผู้ปฏิบัติงานภาคสนามที่เสี่ยงภัยอย่างหนักเป็นเครื่องมือ เพราะเป็นการทำร้ายคนที่ตั้งใจลงมือช่วยประชาชนจริงในยามวิกฤติ
.
กระแสตอบรับหลังโพสต์ยังคงต่อเนื่อง ทั้งจากฝ่ายประชาชนในพื้นที่ รวมถึงผู้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ที่จับตาดูท่าทีของทั้งสองฝ่ายว่าจะมีการเปิดเผยหลักฐานหรือคำชี้แจงเพิ่มเติมต่อไป