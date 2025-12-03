สำนักงาน กกต.รับรางวัล “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมฯ ยกย่องผลงานเด่น 26 หน่วยงานในสังกัด

ภายในห้องประชุมของโรงแรมเอส รัชดา เลเชอร์ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา บรรยากาศเต็มไปด้วยความภูมิใจของคณะผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ ง(กกต.) ขณะเข้ารับเกียรติบัตร “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” ประจำปีงบประมาณ 2568 ซึ่งมอบโดยคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ถือเป็นการรับรองมาตรฐานเชิงจริยธรรมขององค์กรอิสระที่มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อกระบวนการประชาธิปไตยไทย
.
การประเมินดังกล่าวมุ่งเน้นตรวจสอบการดำเนินงานของชุมชนและองค์กรต่างๆ ที่ยึดแนวทางคุณธรรมโปร่งใส ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตรงไปตรงมา และมีระบบเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม โดยในปีนี้ สำนักงาน กกต. และหน่วยงานในสังกัดทั้ง 26 แห่ง ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ “คุณธรรมต้นแบบ” ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติพิจารณาจากผลงานต่อเนื่อง การบริหารจัดการภายใน และการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการขับเคลื่อนค่านิยมด้านความซื่อสัตย์สุจริต
.
การได้รับประกาศยกย่องครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวของสำนักงาน กกต. ในการสร้างความเชื่อมั่นต่อสาธารณชน ตอกย้ำว่าการทำงานขององค์กรอิสระด้านการเลือกตั้งนั้นไม่เพียงตั้งอยู่บนกรอบกฎหมายและหลักวิชาชีพ แต่ยังยึดถือหลักคุณธรรมเป็นรากฐานสำคัญต่อการรักษามาตรฐานประชาธิปไตยของประเทศ