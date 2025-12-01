xs
รู้หรือไม่! เครื่องใช้ไฟฟ้าจมน้ำ ห้าม! เสียบปลั๊กทดสอบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เพราะอาจทำให้แผงวงจรช็อต เสียหายถาวร

