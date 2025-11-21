ดื่มนม สุขภาพดีทุกเพศวัยหากบริโภคอย่างถูกวิธี

นม (Milk) เป็นเครื่องดื่มที่อุดมไปด้วยแคลเซียม ทำมาจากทั้งสัตว์ เช่น วัว แพะ กระบือ พืชก็เช่นกันทั้งจากอัลมอนด์ ถั่วเหลือง ข้าวโพด แม้ว่าจะมีประโยชน์ทั้งเด็กถึงผู้สูงอายุ รวมทั้งสตรีตั้งครรภ์ แต่ไม่ใช่ทุกรายที่จะสามารถดื่มได้ตามความต้องการของตนเอง หากบริโภคให้เหมาะสมกับช่วงวัยจะส่งผลดีต่อสุขภาพ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากนมมีการใส่สารอื่นเพื่อเพิ่มความอร่อย อาจทำให้ร่างกายผิดปกติได้
คุณค่าทางโภชนาการของนม
โปรตีน
ประกอบไปด้วยเคซีนและเวย์ ในนมวัวมีกรดอะมิโนมากนมจากพืช
คาร์โบไฮเดรต
อยู่ในรูปของน้ำตาลแล็กโทส ซึ่งเป็นโมเลกุลคู่ต้องย่อยด้วยแล็กเทส เพื่อร่างกายจะดูดซึมมาใช้เป็นพลังงาน
ไขมัน
หากกลัวไขมันมีปริมาณเยอะ สามารถเลือกดื่มนมประเภทพร่องมันเลยได้
วิตามิน เกลือแร่และแร่ธาตุต่างๆ
เช่น แคลเซียม โฟเลต โพแทสเซียม แมกนีเซียมวิตามินเอ บี 1, 2, 12 และวิตามินดี
น้ำ
มีปริมาณเยอะสุด
นมวัวรสจืด
การดื่มนมแต่ละช่วงวัย
วัยเด็ก
หากคลอดออกมาเป็นทารกจนถึง 6 เดือน ควรให้ดื่มนมแม่ จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน การเจริญเติบโต และพัฒนาการด้านสติปัญญา ได้อย่างเต็มที่
จากนั้นเมื่อโตขึ้นสามารถดื่มนมรสจืด โดยเฉพาะช่วงอายุ 6-8 ปี ที่เริ่มจะมีส่วนสูงเพิ่มมากขึ้น ควรออกกำลังกาย รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ รวมทั้งสร้างความแข็งแรงของฟัน ควรดื่มวันละ 2-3 แก้ว
วัยผู้ใหญ่
หากมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับไขมันในโลหิต อาจจะไม่สามารถรับประทานนมจืดธรรมดาเหมือนเด็กได้ ควรให้ดื่มนมเป็นชนิดพร่องมันเนย ควรดื่มไม่เกินวันละ 2 แก้ว
ผู้หญิงตั้งครรภ์หรือขณะให้นมบุตร
ดื่มได้ปกติ เพื่อจะช่วยบำรุงกระดูกมารดาและสร้างกระดูกของทารกจากแคลเซียม ควรบริโภควันละ 2 แก้ว
ผู้สูงอายุ
หากดื่มเพียง 1 แก้ต่อวัน เป็นการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย
นมอัลมอนด์
ประโยชน์ของการดื่มนม
เพิ่มพลังงานให้แก่ร่างกาย
สร้างความแข็งแรงให้กระดูก เม็ดเลือด และฟัน
ลดความดันโลหิต
เลือดแข็งตัวได้ดีหากเกิดอุบัติเหตุหรือมีบาดแผล
การเจริญเติบโตของสมอง
กระตุ้นให้ระบบประสาทให้ตอบสนองได้รวดเร็ว
ผู้สูงอายุดื่มนม
ข้อควรระวังการดื่มนม
หากบริโภคมากเกินไปมีความเสี่ยง เช่น น้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน เป็นโรคไขมันในโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด มีปัญหาในการแคลเซียมออกทางปัสสาวะ
ผู้ที่มีภาวะย่อยแล็กโทสบกพร่อง เมื่อดื่มนมเข้าไปแล้ว 30 นาที ถึง 2 ชั่วโมง จะมีอาการ ปวดท้อง ขับถ่ายเหลว
หากดื่มผลิตภัณฑ์นมที่มีการเติมน้ำตาล แต่งกลิ่นต่าง ๆ ลงไป อาจกลายเป็นโรคเบาหวานได้
ควรเลือกบริโภคนมที่มีฉลากวัน เดือน ปี ที่ผลิตและหมดอายุ รวมทั้งได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)