อาการคลื่นไส้ พะอืดพะอม เวียนหัว เกิดจากอะไร มีวิธีรับมืออย่างไร

อาการคลื่นไส้ พะอืดพะอม และเวียนหัว เป็นอาการที่พบได้บ่อยในชีวิตประจำวัน ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ สามารถส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและการทำงานในแต่ละวัน ดังนั้น การทำความเข้าใจถึงสาเหตุและวิธีการจัดการจึงเป็นสิ่งสำคัญ เราจะมาทำความรู้จักกับอาการคลื่นไส้ พะอืดพะอม เวียนหัว เกิดจาก พร้อมทั้งแนะนำวิธีการป้องกันและรับมือเมื่อเกิดอาการดังกล่าว เพื่อให้คุณสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขมากยิ่งขึ้น
สาเหตุของอาการคลื่นไส้และวิธีป้องกัน
อาการคลื่นไส้ พะอืดพะอม เวียนหัว เกิดจากหลายปัจจัย เช่น
การเดินทางด้วยยานพาหนะ การป้องกันทำได้โดยนั่งในที่นั่งด้านหน้า มองออกนอกหน้าต่าง และหลีกเลี่ยงการอ่านหนังสือหรือใช้โทรศัพท์มือถือ
ความเครียดและการพักผ่อนไม่เพียงพอ พยายามผ่อนคลาย นอนหลับให้เพียงพอ และจัดการกับความเครียด
การรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสม หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง รสจัด หรือแอลกอฮอล์ และดื่มน้ำให้เพียงพอ
การเจ็บป่วยบางอย่าง เช่น ไมเกรน หรือโรคหูชั้นใน ปรึกษาแพทย์เพื่อรับการรักษาที่เหมาะสม
การรักษาสุขภาพโดยรวม รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และจัดการกับความเครียด จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดอาการคลื่นไส้และเวียนหัวได้
อาหารและเครื่องดื่มที่ช่วยบรรเทาอาการเวียนหัว
อาหารและเครื่องดื่มบางชนิดสามารถช่วยบรรเทาอาการเวียนหัวได้ ดังนี้
น้ำขิง ขิงมีสรรพคุณช่วยลดอาการคลื่นไส้และเวียนหัว สามารถดื่มเป็นชาขิงหรือเคี้ยวขิงสดก็ได้
น้ำมะนาว วิตามินซีในมะนาวช่วยเสริมภูมิคุ้มกันและลดอาการวิงเวียน
น้ำเปล่า การดื่มน้ำให้เพียงพอช่วยป้องกันภาวะขาดน้ำซึ่งอาจทำให้เวียนหัว
ชาเปปเปอร์มินต์ มีฤทธิ์ช่วยผ่อนคลายและลดอาการคลื่นไส้
น้ำผลไม้รสเปรี้ยว เช่น น้ำส้ม น้ำมะขาม ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
อาหารที่มีวิตามินบี เช่น ธัญพืช ไข่ ถั่ว ช่วยบำรุงระบบประสาท
อาหารที่มีแมกนีเซียม เช่น ผักใบเขียว อัลมอนด์ ช่วยลดอาการเวียนหัว
โยเกิร์ตรสธรรมชาติ โปรไบโอติกในโยเกิร์ตช่วยรักษาสมดุลของแบคทีเรียในลําไส้
ซุปไก่ ให้พลังงานและความชุ่มชื้นแก่ร่างกาย
กล้วย อุดมไปด้วยโพแทสเซียมซึ่งช่วยรักษาสมดุลของของเหลวในร่างกาย
วิธีการดูแลตัวเอง
วิธีการดูแลตัวเองเมื่อมีอาการพะอืดพะอม
เมื่อเกิดอาการพะอืดพะอม สามารถดูแลตัวเองเบื้องต้นได้ดังนี้
พักผ่อนในที่อากาศถ่ายเทสะดวก หาที่นั่งหรือนอนพักในบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์
หายใจลึกและช้า การหายใจเข้าลึก ๆ และหายใจออกช้า ๆ จะช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย
ดื่มน้ำอุ่นทีละน้อย ช่วยลดอาการคลื่นไส้และป้องกันภาวะขาดน้ำ
รับประทานอาหารอ่อน ๆ เลือกอาหารที่ย่อยง่าย เช่น ข้าวต้ม หรือแครกเกอร์จืด
หลีกเลี่ยงกลิ่นฉุน กลิ่นแรงอาจกระตุ้นให้อาการแย่ลง
ใช้เทคนิคการกดจุด กดจุดที่ข้อมือด้านในเบา ๆ อาจช่วยบรรเทาอาการได้
ประคบเย็นที่หน้าผากและคอ ช่วยลดความรู้สึกไม่สบายตัว
หลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว เคลื่อนไหวช้า ๆ เพื่อไม่ให้อาการแย่ลง
สวมเสื้อผ้าหลวม ๆ สบายตัว ช่วยให้รู้สึกสบายและไม่อึดอัด
พยายามไม่นอนราบทันทีหลังรับประทานอาหาร ควรนั่งพักอย่างน้อย 30 นาทีหลังมื้ออาหาร
ยาและสมุนไพรที่ช่วยลดอาการคลื่นไส้
ยาและสมุนไพรบางชนิดสามารถช่วยบรรเทาอาการคลื่นไส้ได้ เช่น
ยาแก้อาการคลื่นไส้ ยาที่มีส่วนผสมของ dimenhydrinate หรือ meclizine อาจช่วยลดอาการคลื่นไส้ได้
ขิง การรับประทานขิงในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ชาขิง ขิงแห้ง หรือแคปซูลขิง ช่วยลดอาการคลื่นไส้
เปปเปอร์มินต์ การดื่มชาเปปเปอร์มินต์หรือการสูดดมน้ำมันหอมระเหยเปปเปอร์มินต์ อาจช่วยบรรเทาอาการคลื่นไส้ได้
วิตามินบี 6 การรับประทานอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามินบี 6 หรือการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอาจช่วยลดอาการคลื่นไส้
การปรับพฤติกรรมเพื่อป้องกันอาการเวียนหัว
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างในชีวิตประจำวันสามารถช่วยป้องกันอาการเวียนหัว พะอืดพะอม และคลื่นไส้ได้ เช่น
รักษาท่าทางที่ดีในการนั่งและยืน เพื่อลดแรงกดทับต่อคอและหลัง
หลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวศีรษะอย่างรวดเร็วหรือการเปลี่ยนท่าทางกะทันหัน
จัดสภาพแวดล้อมในที่ทำงานและที่พักอาศัยให้มีแสงสว่างและอากาศถ่ายเทที่เหมาะสม
จัดตารางการนอนหลับให้เป็นเวลาและเพียงพอ
จัดการกับความเครียดด้วยเทคนิคการผ่อนคลาย เช่น การฝึกหายใจ โยคะ หรือการทำสมาธิ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในช่วงท้อง 1-3 เดือนเหล่านี้ ร่วมกับการรับประทานอาหารที่เหมาะสมและการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดอาการเวียนหัว พะอืดพะอม และคลื่นไส้ได้
อาการคลื่นไส้
สัญญาณเตือนจากอาการคลื่นไส้ที่ควรพบแพทย์
แม้ว่าอาการคลื่นไส้มักจะไม่ร้ายแรงและสามารถหายได้เอง แต่ในบางกรณี อาการคลื่นไส้อาจเป็นสัญญาณเตือนของปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงกว่า ควรพบแพทย์หากมีอาการดังต่อไปนี้
คลื่นไส้และอาเจียนรุนแรง ไม่ดีขึ้นหลังจากดูแลตัวเองที่บ้าน
มีอาการปวดท้องรุนแรงร่วมด้วย
มีไข้สูง อ่อนเพลีย หรือปวดศีรษะรุนแรง
มีอาการสับสน ซึมลง หรือหมดสติ
มีเลือดปนในอาเจียน หรืออาเจียนเป็นสีเขียวหรือสีน้ำตาล
มีอาการท้องผูก ท้องอืด หรือปัสสาวะผิดปกติร่วมด้วย
การออกกำลังกายที่ช่วยลดอาการเวียนหัว
การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอสามารถช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดอาการเวียนหัว พะอืดพะอม และคลื่นไส้ได้ โดยการออกกำลังกายที่เหมาะสม ได้แก่
การเดินเร็วหรือวิ่งเหยาะ ๆ ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและลดความตึงเครียด
โยคะ ท่าโยคะบางท่า เช่น ท่าสุนัขหมอบ ท่างู หรือท่าเด็กทารก ช่วยลดอาการเวียนหัวและคลื่นไส้ได้
ไทชิ การเคลื่อนไหวอย่างช้า ๆ และการหายใจลึกในไทชิ ช่วยผ่อนคลายและลดความเครียด
การบริหารคอและไหล่ การหมุนคอและไหล่เบา ๆ ช่วยคลายความตึงเครียดและลดอาการปวดที่อาจนำไปสู่อาการเวียนหัวได้
เทคนิคการผ่อนคลายเพื่อบรรเทาอาการพะอืดพะอม
การผ่อนคลายเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยบรรเทาอาการพะอืดพะอมและคลื่นไส้ได้ เทคนิคการผ่อนคลายที่แนะนำ ได้แก่
การหายใจลึก หายใจเข้าลึก ๆ ผ่านจมูก กลั้นหายใจสักครู่ แล้วค่อย ๆ ผ่อนลมหายใจออกทางปาก ทำซ้ำ 5-10 ครั้ง
การนวดกดจุด กดนวดจุดที่ข้อมือด้านในตรงร่องระหว่างเอ็น 2 เส้น ค้างไว้ประมาณ 5 วินาที แล้วค่อย ๆ ปล่อย ทำซ้ำ 3-5 ครั้ง
การจินตนาการบวก นั่งหรือนอนในท่าที่สบาย หลับตา และจินตนาการถึงสถานที่ที่รู้สึกผ่อนคลายและปลอดภัย
การฟังเพลงบรรเลง เปิดเพลงบรรเลงเบา ๆ ที่ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย และปล่อยให้จิตใจจมดิ่งไปกับดนตรี