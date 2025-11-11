อาการของไข้หวัดใหญ่ มีอาการอย่างไรบ้าง?

ไข้หวัดใหญ่เป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่เกิดจากเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซา ซึ่งสามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดอาการรุนแรงในบางกรณี หลายคนอาจสับสนระหว่างไข้หวัดใหญ่กับไข้หวัดธรรมดา เนื่องจากมีอาการคล้ายกัน แต่ในความเป็นจริง ไข้หวัดใหญ่มักมีอาการที่รุนแรงและเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน บทความนี้จะพาคุณไปรู้จักกับ อาการของไข้หวัดใหญ่ เพื่อให้สามารถแยกแยะและรับมือได้อย่างถูกต้อง
อาการของไข้หวัดใหญ่
▪ มีอาการไข้สูง ตัวร้อน หนาว
▪ ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อมาก โดยเฉพาะที่หลัง ต้นแขน ต้นขา
▪ ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย
▪ เบื่ออาหาร
▪ คัดจมูก มีน้ำมูกใส ๆ ไอแห้ง ๆ
▪ ในเด็กอาจพบอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องร่วงได้
โรคไข้หวัดใหญ่สามารถรักษาได้ โดยมากเป็นการรักษาตามอาการ เช่น ในกลุ่มเสี่ยงที่จะมีอาการรุนแรง แพทย์จะมีการพิจารณาให้ยาต้านไวรัสโรคไข้หวัดใหญ่ คือ ยาโอลเซลทามิเวียร์ (Oseltamivir) รับประทาน
ไข้หวัดใหญ่ น่ากลัวกว่าที่คิด! – ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
หากพบว่าตนเองอยู่ในกลุ่มเสี่ยงป่วยรุนแรง และสงสัยว่ามีอาการไข้หวัดใหญ่ โดยมีไข้สูง ปวดเมื่อยตามตัว มีน้ำมูก ให้รีบมาพบแพทย์เข้ารับการรักษาตั้งแต่เนิ่น ๆ ส่วนบุคคลทั่วไปหากมีอาการป่วยและอาการไม่ดีขึ้นใน 2 วัน ให้รีบพบแพทย์เพื่อรับการรักษา
การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
โรคไข้หวัดใหญ่ป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปีละ 1 ครั้ง สามารถฉีดได้ทุกเพศทุกวัย ในเด็กสามารถฉีดได้ตั้งแต่อายุ 6 เดือน ในหญิงตั้งครรภ์ควรฉีดเพื่อป้องกันลูกน้อยที่ยังไม่คลอด และยังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะฉีดวัคซีน เพียงเท่านี้เราก็จะสามารถป้องกันตัวเองไม่ให้ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่และช่วยปกป้องคนที่คุณรักไม่ให้ติดไข้หวัดใหญ่ได้