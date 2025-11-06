ปภ.เตือน 10 จังหวัดภาคกลาง–กทม.
รับมือเจ้าพระยาน้ำหนุน
ได้แก่
อุทัยธานี
ชัยนาท
สิงห์บุรี
อ่างทอง
สุพรรณบุรี
พระนครศรีอยุธยา
ลพบุรี
ปทุมธานี
นนทบุรี
สมุทรปราการ
รวมถึงกรุงเทพมหานคร
สำหรับประชาชน ขอให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด และเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยที่อาจเกิดขึ้น และหากได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง
นอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถติดตามประกาศการแจ้งเตือนภัยได้ที่แอปพลิเคชัน “THAI DISASTER ALERT” ทุกที่ ทุกเวลา
ที่มา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
ข้อมูล ณ วันที่ 6 พ.ย.68