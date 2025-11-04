“ดื่มน้ำอุ่นวันละนิด ชีวิตคุณจะเปลี่ยนไป”

ในปัจจุบันมีเครื่องดื่มให้เราเลือกดื่มกันมากมายหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นน้ำอัดลม ชา กาแฟ ชานมไข่มุก ฯลฯ แต่คุณผู้อ่านทราบหรือไม่ว่า “น้ำอุ่น” เครื่องดื่มที่แสนจะธรรมดาที่เรามักจะมองข้ามไปนั้น เป็นเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายประการทีเดียว ถึงตอนนี้คุณผู้อ่านอาจเริ่มตั้งคำถามในใจถึงสรรพคุณของ “น้ำอุ่น” กันใช่หรือไม่คะ ถ้าเป็นเช่นนั้น เรามาคลายข้อสงสัยนี้ไปด้วยกันตอนนี้เลย
น้ำอุ่นมีประโยชน์ (2) คือ
ช่วยป้องกันไข้หวัด เนื่องจากน้ำอุ่นช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงขึ้น
ช่วยลดอาการปวดท้องประจำเดือน เนื่องจากน้ำอุ่นช่วยลดการหดเกร็งของกล้ามเนื้อหน้าท้องขณะมีประจำเดือน
ช่วยบำรุงผิวพรรณ สิวฝ้าลดลง หลุมสิวจางหาย เนื่องจากน้ำอุ่นช่วยขจัดของเสียหรือสารพิษต่าง ๆ ที่เป็นต้นกำเนิดของการเกิดสิว อีกครั้งยังลดอาการอักเสบของหัวสิวต่าง ๆ ได้
ช่วยให้ระบบเผาผลาญทำงานดีขึ้น เพราะน้ำอุ่นช่วยปรับอุณหภูมิของอวัยวะในระบบย่อยอาหารให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ช่วยขจัดของเสียในร่างกายได้ เนื่องจากน้ำอุ่นทำให้อุณหภูมิในร่างกายเพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยขับเหงื่อมาพร้อมของเสียต่าง ๆ ออกมา
ช่วยลดอาการหน้ามืด เนื่องจากน้ำอุ่นช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงให้ร่างกายเพิ่มขึ้น
ช่วยลดปัญหาโรคหอบหืด เนื่องจากช่วยกำจัดของเสียที่สะสมในลำคอให้หายไป
ช่วยลดกลิ่นปากและช่วยสมานแผลในช่องปาก เนื่องจากน้ำอุ่นทำให้เนื้อเยื่อในช่องปากสะอาด และช่วยลดแบคทีเรียในช่องปาก
ช่วยลดอาการคัดจมูก หรือโพรงจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ได้ด้วย เนื่องจากน้ำอุ่นช่วยชำระล้างสารพิษในร่างกายและทำให้ร่างกายอบอุ่นมากขึ้น
ช่วยลดน้ำหนัก เพราะน้ำอุ่นช่วยเพิ่มอุณหภูมิให้กระเพาะอาหารและลำไส้ จึงทำให้ความสามารถในการเผาผลาญดีขึ้น และช่วยลดการสะสมของไขมันในร่างกายได้อีกด้วย
ช่วยลดอาการเมาค้าง เพราะน้ำอุ่นทำให้กระเพาะอาหาร ลำไส้ และตับกลับเข้าสู่ภาวะสมดุล
จากประโยชน์ครอบจักรวาลของน้ำอุ่นที่ได้กล่าวมานั้น คุณผู้อ่านคงอยากทราบกันแล้วว่า แล้วเราจะเริ่มต้นปรับพฤติกรรมการดื่มน้ำอุ่นอย่างไรดี อันดับแรกเราต้องจำแนกน้ำอุ่นออกจากน้ำร้อนให้ได้ก่อน เพราะ “น้ำอุ่น” ที่เหมาะสมในการดื่มนั้นควรมีอุณหภูมิประมาณ 50 องศา หรือต่ำกว่าเล็กน้อย (1) จึงถือเป็นอุณหภูมิที่พอดีกับการดื่มเพื่อสุขภาพ หากในกรณีที่คุณผู้อ่านไม่มีเครื่องวัดอุณหภูมิสามารถใช้การลองชิมด้วยริมฝีปากเพียงเล็กน้อย โดยอุณหภูมิที่เหมาะสมคือต้องไม่ทำให้รู้สึกแสบร้อนในช่องปากเมื่อดื่มเข้าไป (1, 2) ส่วนปริมาณที่เหมาะสมคือควรดื่มน้ำ 8 แก้วต่อวันเพื่อสุขภาพที่ดี (3) ทั้งนี้ในหนึ่งวันคุณผู้อ่านสามารถเลือกดื่มสลับระหว่างน้ำอุ่น น้ำอุณหภูมิห้อง และน้ำเย็น หรือคุณผู้อ่านจะเลือกดื่มเฉพาะน้ำอุ่นเลยก็สามารถทำได้ คุณผู้อ่านสามารถดื่มได้ช่วงหลังตื่นนอนตอนเช้า ระหว่างมื้ออาหาร หรือในระหว่างวันทำงานก็ควรพักดื่มน้ำอุ่นทุก ๆ 1-2 ชั่วโมง และสามารถดื่มในช่วงก่อนเข้านอนได้อีกด้วย (1, 2)
อ่านมาถึงตรงนี้แล้ว คุณผู้อ่านไม่รอช้าที่จะรีบหา “น้ำอุ่น” มาดื่มกันเลยใช่ไหมคะ รับรองว่าคุณผู้อ่านจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีของสุขภาพตัวคุณเองอย่างแน่นอนไม่มากก็น้อย เพราะสุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องเริ่มที่ตัวเราเอง