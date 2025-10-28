สรุปผล “ไทยได้–เสียอะไร” ในข้อตกลงการค้าและแร่แรร์เอิร์ธกับสหรัฐฯ

สิ่งที่ไทย “ได้”
1. สิทธิพิเศษทางการค้า — สหรัฐฯปรับลดภาษีสินค้านำเข้าจากไทยบางรายการเหลือ 0%
2. โอกาสขยายตลาดส่งออก — โดยเฉพาะสินค้าเกษตร เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และกากถั่วเหลือง
3. การลงทุนจากสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น — เปิดทางให้ต่างชาติถือหุ้นในธุรกิจโทรคมนาคมได้มากขึ้น
4. ความร่วมมือด้านแร่หายาก (Rare Earths) — ไทยเข้าร่วมเครือข่ายกระจายห่วงโซ่อุปทานแร่สำคัญของโลก เพื่อลดการพึ่งพาจีน
5. การพัฒนาเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ — ร่วมมือกับสหรัฐฯ ในการแปรรูปและบริหารจัดการแร่หายาก
สิ่งที่ไทย “เสีย” หรืออาจเสียเปรียบ
1. ต้องเปิดตลาดภายในมากขึ้น — ยกเลิกภาษีสินค้าราว 99% และผ่อนคลายข้อจำกัดนักลงทุนอเมริกัน
2. เสี่ยงเสียสมดุลในอุตสาหกรรมท้องถิ่น — โดยเฉพาะธุรกิจโทรคมนาคมและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับพลังงาน
3. ภาระนำเข้าสินค้าสหรัฐฯ มหาศาล — เช่น เครื่องบิน 80 ลำ (มูลค่า 18,800 ล้านดอลลาร์) และพลังงานกว่า 5,400 ล้านดอลลาร์ต่อปี
4. พึ่งพาการค้าและเทคโนโลยีจากสหรัฐฯ มากขึ้น — อาจกระทบความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับจีน
5. แรงกดดันด้านมาตรฐานแรงงานและสิ่งแวดล้อม — ต้องยกระดับตามกรอบสหรัฐฯ ซึ่งอาจเพิ่มต้นทุนภาคการผลิต