10 ประเทศ ที่มี “แรร์เอิร์ธ” มากที่สุดในโลก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



1.จีน 44 ล้านตัน
2.บราซิล 21 ล้านตัน
3.อินเดีย 6.9 ล้านตัน
4.ออสเตรเลีย 5.7 ล้านตัน
5.รัสเซีย 3.8 ล้านตัน
6.เวียดนาม 3.5 ล้านตัน
7.สหรัฐอเมริกา 1.9 ล้านตัน
8.กรีนแลนด์ 1.5 ล้านตัน
9.แทนซาเนีย 0.9 ล้านตัน
10.แอฟริกาใต้ 0.9 ล้านตัน
รายชื่อแรร์เอิร์ธ 17 ชนิด
La แลนทานัม
Ce ซีเรียม
Pr เพรซีโอดิเมียม
Nd นีโอดิเมียม
Pm โพรมีเทียม
Sm ซาแมเรียม
Eu ยูโรเพียม
Gd แกโดลิเนียม
Tb เทอร์เบียม
Dy ดิสโพรเซียม
Ho ฮอลเมียม
Er เออร์เบียม
Tm ทูเลียม
Yb อิตเทอร์เบียม
Lu ลูทีเทียม
Y อิตเทรียม
Sc สแกนเดียม
แรร์เอิร์ธในจีน คิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของปริมาณสำรองทั้งหมดทั่วโลก!
ที่มา : CNBC TV18

