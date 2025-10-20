บุกปล้นพิพิธภัณฑ์ลูฟร์!

แก๊งโจรขนเซ็ตเครื่องประดับจักรพรรดินโปเลียน โบนาปาร์ตและจักรพรรดินีโจเซฟินออกไปได้ทั้งหมด 9 ชิ้น ซึ่งประเมินค่าไม่ได้ ก่อนขับมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์หลบหนีไปได้อย่างลอยนวล ทิ้งมงกุฎจักพรรดินีเออเฌนีศตวรรษที่ 19 ทิ้งไว้ด้านล่างหน้าต่าง
.
อัญมณีที่ถูกโจรกรรมไปมีดังนี้
1. มงกุฎจากชุดเครื่องประดับของสมเด็จพระราชินีมารี-อามาลี และสมเด็จพระราชินีออร์แตนซ์
2. สร้อยคอจากชุดเครื่องประดับไพลินของราชินีทั้งสอง
3. ต่างหูไพลิน 1 ข้างจากชุดเดียวกัน
4. สร้อยคอมรกตจากชุดเครื่องประดับของจักรพรรดินีมารี-หลุยส์ พระมเหสีของจักรพรรดินโปเลียนที่ 1
5. ต่างหูมรกต 1 คู่ จากชุดเดียวกันของจักรพรรดินีมารี-หลุยส์
6. เข็มกลัดโบราณที่รู้จักกันในชื่อ “เข็มกลัดพระบรมสารีริกธาตุ (Reliquary brooch)
7. มงกุฎของจักรพรรดินีเออเชนี พระมเหสีของนโปเลียนที่ 3
8. เข็มกลัดขนาดใหญ่อีกชิ้นหนึ่งของจักรพรรดินีเออเชนี
.
ส่วนอัญมณีชิ้นที่ 9 คือ มงกุฎของจักรพรรดินีเออเชนีถูกพบนอกกำแพงของพิพิธภัณฑ์ โดยมีเพชรประดับทั้งหมด 1,345 เม็ด และมรกตอีก 56 เม็ด