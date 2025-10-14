แปรงฟันแรงเกินไป? 5 ความเสี่ยงหลักจากการแปรงฟันมากเกินไป

การแปรงฟัน
หลายคนถูกสอนมาตั้งแต่เด็กว่าสุขอนามัยช่องปากที่ดีเป็นสิ่งสำคัญต่อรอยยิ้มที่สดใส ซึ่งหมายถึงการแปรงฟันวันละสองครั้งหรือมากกว่านั้น แต่การแปรงฟันมากเกินไปมีจริงหรือ? น่าแปลกใจที่การแปรงฟันมากเกินไปกลับส่งผลเสียมากกว่าผลดี อ่านต่อเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับ 5 ความเสี่ยงหลักๆ ของการแปรงฟันมากเกินไป
การแปรงฟันมากเกินไปอาจทำให้เกิด:
1. การสึกของฟัน
การแปรงฟันแรงเกินไปหรือบ่อยเกินไปอาจทำให้เคลือบฟันสึกกร่อนไปตามกาลเวลา เคลือบฟันนี้เป็นชั้นป้องกันชั้นนอกของฟัน เมื่อเคลือบฟันสึกกร่อน ชั้นถัดไปของฟันที่เรียกว่าเนื้อฟัน (dentin) จะถูกเผยออกมา เนื้อฟันมีความนุ่มและมีรูพรุนมากกว่าเคลือบฟันมาก ซึ่งหมายความว่าเนื้อฟันมีการป้องกันจากสิ่งแปลกปลอมภายนอกที่อาจระคายเคืองฟันชั้นในและทำให้เกิดอาการปวดได้น้อยกว่า เนื้อฟันประกอบด้วยท่อเล็กๆ หลายพันท่อที่นำไปสู่โพรงประสาทฟันชั้นใน ซึ่งไวต่อความร้อน ความเย็น และแรงกด หากไม่มีชั้นเคลือบฟัน ความไวต่อความรู้สึกเหล่านี้จะเพิ่มมากขึ้น
การสูญเสียเคลือบฟันยังทำให้ฟันผุได้ง่าย เคลือบฟันมีโครงสร้างผลึกที่ช่วยป้องกันไม่ให้แบคทีเรียเกาะติดกับฟัน หากปราศจากเคลือบฟัน แบคทีเรียสามารถแทรกซึมเข้าไปในรูเล็กๆ บนเนื้อฟันที่เปิดออก ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ การติดเชื้อในช่องปาก และฟันผุเพิ่มขึ้น สมาคมทันตแพทย์แห่งสหราชอาณาจักรระบุว่า ผู้ใหญ่มากถึง 30% มีอาการฟันสึกจากการแปรงฟันมากเกินไป
2. เหงือกร่น
การแปรงฟันมากเกินไปอาจทำให้เหงือกถลอก นำไปสู่ภาวะเหงือกร่น ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเหงือกค่อยๆ หลุดออกจากฟัน ทำให้เห็นผิวฟันและรากฟันมากขึ้น ภาวะเหงือกร่นทำให้คุณมีความเสี่ยงต่อฟันผุและอาการเสียวฟันมากขึ้น รายงานการสำรวจสุขภาพช่องปากสำหรับผู้ใหญ่ระบุว่า ประมาณ 8% ของผู้ใหญ่ในสหราชอาณาจักรมีภาวะเหงือกร่นในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
เรียนรู้เพิ่มเติม: ภาวะเหงือกร่นสามารถรักษาให้หายได้หรือไม่?
3. ความไว
เคลือบฟันที่สึกหรอและเหงือกร่นทำให้เกิดรอยแตกและช่องเปิดเล็กๆ บนฟันของคุณ ซึ่งอาหารหรือของเหลวร้อน เย็น หวาน หรือเป็นกรดสามารถซึมผ่านได้ ส่งผลให้เกิดอาการเสียวฟันและความเจ็บปวดมากขึ้นเมื่อรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อช่วยลดอาการเสียวฟันจากเคลือบฟันที่สึกหรอและเหงือกร่น ลองใช้ยาสีฟันสำหรับอาการเสียวฟันที่มีส่วนผสมอย่างโพแทสเซียมไนเตรตหรืออาร์จินีนเพื่อป้องกันการถ่ายทอดความเจ็บปวด การหลีกเลี่ยงอาหารที่ร้อนจัดหรือเย็นจัดก็ช่วยได้เช่นกัน เช่นเดียวกับการอุดฟันผุให้เร็วที่สุดก่อนที่จะถึงเส้นประสาท
4. รากฟันเสียหาย
รากฟันของคุณอยู่ใต้ขอบเหงือก การแปรงฟันแรงเกินไปบริเวณใกล้เหงือกอาจขัดผิวรากฟันออกไป ทำให้เกิดอาการเสียวฟันมากขึ้นและอาจทำให้ติดเชื้อได้
5. การสูญเสียโครงสร้างฟัน
การแปรงฟันแรงๆ ซ้ำๆ เป็นเวลานานอาจทำให้ฟันโยก บาง หรือเป็นร่อง การสูญเสียโครงสร้างฟันโดยรวมนี้ไม่เพียงแต่ทำลายความสวยงามเท่านั้น แต่ยังนำไปสู่ปัญหาทางทันตกรรม เช่น ฟันผุ ฟันแตก หรือจำเป็นต้องครอบฟันหรือรากฟันเทียม
อ่านเกี่ยวกับ: สุนทรียศาสตร์เหงือก 101: ทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการมีรอยยิ้มที่สมบูรณ์แบบ
ปกป้องรอยยิ้มของคุณจากการแปรงฟันมากเกินไป
ข่าวดีก็คือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการแปรงฟันจะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงอันตรายจากการแปรงฟันมากเกินไปได้ ควรใช้แปรงสีฟันขนนุ่มและแปรงเบาๆ โดยหมุนเป็นวงกลมเล็กๆ หรือจะใช้แปรงสีฟันไฟฟ้าก็ได้ แต่ให้ถือแปรงสีฟันไว้บนฟันเท่านั้น แทนที่จะขยับแปรงไปมา (ปล่อยให้แปรงสีฟันทำงานแทนคุณ) ควรแปรงฟันเพียงวันละสองครั้ง ครั้งละสองนาที และควรไปพบทันตแพทย์เป็นประจำ เพราะทันตแพทย์สามารถตรวจพบสัญญาณเริ่มต้นของการสึกหรอได้
หากคุณคิดว่าคุณอาจแปรงฟันมากเกินไป อย่ารอช้า โทรหาทันตแพทย์เฉพาะทางด้านปริทันต์ของเราในลอนดอนวันนี้ เพื่อปรึกษาปัญหาสุขภาพช่องปากของคุณ เราพร้อมช่วยให้คุณมีนิสัยการแปรงฟันที่ดีขึ้นและรอยยิ้มที่สดใสที่สุด