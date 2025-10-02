รวม 10 อาหารต้านมะเร็ง ช่วยลดความเสี่ยง เสริมแกร่งให้ร่างกาย

การเลือกรับประทานอาหารที่ไม่ถูกหลักโภชนาการ ไม่ว่าจะเป็นอาหารที่มีไขมันสูง อาหารทอด หรือรับประทานอาหารปิ้งย่างเป็นประจำ รวมถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ไม่เหมาะสม นับเป็นปัจจัยสำคัญของการเกิดโรคต่าง ๆ โดยเฉพาะโรคมะเร็ง ซึ่งเป็นโรคที่คร่าชีวิตคนไทยเป็นจำนวนมากในแต่ละปี เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเหล่านี้ เราจึงมี 10 อาหารที่มะเร็งไม่ชอบ ที่มีคุณสมบัติช่วยต้านมะเร็ง และวิธีปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อเสริมแกร่งให้สุขภาพร่างกายมาแนะนำกัน
ผู้หญิงสวมนวมชกมวยติดริบบิ้นสีชมพูสัญลักษณ์ของการต่อต้านมะเร็ง
ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็ง
รู้ไหมว่าปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่ทำให้เกิดโรคมะเร็ง มาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตต่าง ๆ นั่นเอง ซึ่งที่พบได้หลัก ๆ มีดังต่อไปนี้
พฤติกรรมการกิน
การรับประทานอาหารรสจัด ไม่ว่าจะเป็นหวานจัด หรือว่าเค็มจัด ไขมันสูง และเนื้อแดงในปริมาณที่มากและเป็นประจำ ส่งผลให้มีน้ำหนักตัวเกินเกณฑ์มาตรฐาน ภายในร่างกายเกิดการอักเสบเรื้อรัง และนำไปสู่ความเสี่ยงเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งเต้านม และมะเร็งตับอ่อน
การสูบบุหรี่
สารพิษในควันบุหรี่เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งได้เกือบทุกชนิด เช่น มะเร็งเต้านม มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งลำไส้ใหญ่ และมะเร็งปอด
การดื่มสุรา
แอลกอฮอล์ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเหล้า เบียร์ หรือไวน์ ต่างมีสารอะซีตัลดีไฮด์และสารเอทานอล ที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการเป็นมะเร็งได้เกือบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งที่ลำคอ มะเร็งตับ มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งเต้านม และมะเร็งลำไส้และทวารหนัก
ความเครียด
ในขณะที่เกิดความเครียด ภูมิคุ้มกันของร่างกายจะมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ลดน้อยลง จนทำให้การต่อต้านและกำจัดสารอนุมูลอิสระได้ไม่เต็มที่ ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มโอกาสเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งได้
การได้รับรังสี
รังสีอัลตราไวโอเลตจากแสงแดด รวมถึงรังสีที่ได้จากแร่กัมมันตรังสี ซึ่งได้รับจากการทำงาน หรือในสภาพแวดล้อม เป็นปัจจัยที่สามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งได้เช่นกัน
ติดเชื้อไวรัส
หากร่างกายเคยได้รับการติดเชื้อบางชนิด เช่น ไวรัสตับอักเสบบีและซี จะมีโอกาสในการเป็นมะเร็งตับได้ รวมไปถึงไวรัสเอชพีวี ก็เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งปากมดลูกอีกด้วย
ระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง
เมื่อระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง ประสิทธิภาพการต่อต้านสารอนุมูลอิสระที่เป็นต้นเหตุของการเกิดเซลล์มะเร็งก็จะลดน้อยลง และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งได้ง่ายยิ่งขึ้น
ความอ้วน
ความอ้วนและไขมันที่สะสม ส่งผลให้ร่างกายเกิดการอักเสบได้ง่าย ซึ่งนำไปสู่การเกิดโรคมะเร็งนานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งลำไส้ มะเร็งไต มะเร็งรังไข่ มะเร็งเต้านม และมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
ไม่ออกกำลังกาย
การไม่ออกกำลังกาย เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ร่างกายเกิดไขมันสะสมในปริมาณที่มากจนเกินไป กลายเป็นโรคอ้วน ทั้งยังทำให้ระบบไหลเวียนของเลือดทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าที่ควร จึงเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งได้ง่ายยิ่งขึ้น
ผู้หญิงยิ้มอารมณ์ดีมีผักผลไม้วางอยู่บนโต๊ะด้านหน้า
10 อาหารต้านมะเร็ง เสริมสตรองให้ร่างกาย
เนื่องจากสิ่งที่มะเร็งกลัวมากที่สุดคือ การมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ดังนั้น การบริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง จึงมีส่วนสำคัญอย่างมากในการต้านมะเร็งได้ ซึ่งอาหารที่มะเร็งเกลียด มีดังต่อไปนี้
1. น้ำดื่ม
ในทุก ๆ วัน ควรดื่มน้ำให้ได้อย่างน้อยวันละ 6-8 แก้ว เนื่องจากการดื่มน้ำสะอาด จะช่วยขจัดของเสียและสารพิษออกจากร่างกาย รวมทั้งช่วยให้ระบบย่อยอาหารและการขับถ่ายดีขึ้น ซึ่งจะลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งลำไส้และกระเพาะปัสสาวะได้
2. ผัก
ผักสดที่มีสีเขียว ไม่ว่าจะเป็นบรอกโคลี คะน้า กะหล่ำปลี ผักโขม และอื่น ๆ มีวิตามิน แร่ธาตุแมกนีเซียม และใยอาหารสูง รวมถึงสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยป้องกันการเกิดมะเร็ง
3. ผลไม้หลากสี
ผลไม้หลากสี ทั้งสีแดง ม่วง เหลือง และส้ม เช่น บีตรูต แอปเปิลสีแดง บลูเบอร์รี ลูกพรุน สับปะรด ส้ม และมะม่วงสุก เป็นอาหารต้านมะเร็งที่ล้วนอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ เช่น ลิโคพีน แอนโธไซยานิน วิตามินซี และวิตามินอี ช่วยลดความเสี่ยงมะเร็งได้หลายชนิด เช่น มะเร็งลำไส้ มะเร็งปอด และมะเร็งต่อมลูกหมาก
4. ธัญพืชและถั่ว
ธัญพืชและถั่วต่าง ๆ เช่น ข้าวกล้อง ลูกเดือย อัลมอนด์ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ พิเทชิโอ ถั่วขาว ถั่วเหลือง ถั่วแดง ถั่วเขียว เป็นต้น เป็นอีกประเภทของอาหารต้านมะเร็งที่อุดมไปด้วยใยอาหาร วิตามินกลุ่มบี เกลือแร่ ไฟเบอร์ และโปรตีน รวมถึงเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยลดความเสี่ยงมะเร็งลำไส้ มะเร็งเต้านม และมะเร็งต่อมลูกหมาก
5. เครื่องเทศเสริมรสชาติ
เครื่องเทศบางชนิด เช่น พริกไทย ขมิ้น กระเทียม และขิง นอกจากจะช่วยให้รสชาติของอาหารดีขึ้น ยังมีสรรพคุณช่วยลดการอักเสบ และช่วยกระบวนการเผาผลาญของร่างกาย รวมถึงกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการต่อต้านอนุมูลอิสระในร่างกายอีกด้วย
6. ชาเขียวต้านอนุมูลอิสระ
ชาเขียวมีสารต้านอนุมูลอิสระชนิดโพลีฟีนอลสูง จึงช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งหลายชนิด เช่น มะเร็งตับ มะเร็งลำไส้ และมะเร็งปอด
7. ปลา
อีกหนึ่งอาหารที่มะเร็งเกลียดคือ ปลาทะเลที่มีไขมันไม่อิ่มตัวสูง เช่น ปลาแซลมอน ปลาเฮอร์ริ่ง และปลาทูน่า มีกรดไขมันโอเมกา 3 ซึ่งช่วยลดการอักเสบ จึงช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งได้
8. เห็ดต่าง ๆ
เห็ดนานาชนิด เช่น เห็ดหลินจือ เห็ดหอม ถั่งเช่า เห็ดหางไก่งวง เห็ดหิ้งไซบีเรีย และเห็ดไมตาเกะ ต่างอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ วิตามิน และแร่ธาตุ ที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็ง
9. โยเกิร์ต
โยเกิร์ตเป็นอาหารจำพวกโพรไบโอติกส์ ช่วยปรับสมดุลแบคทีเรียในลำไส้ เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ลดการอักเสบ และป้องกันการเกิดมะเร็งในระบบย่อยอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10. สาหร่ายทะเล
สาหร่ายทะเล เป็นแหล่งอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลากหลาย โดยเฉพาะไอโอดีน รวมถึงมีเส้นใยอาหาร อีกทั้งยังมีสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งได้
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ป้องกันความเสี่ยงต่อโรคมะเร็ง
หากถามว่ามะเร็งกลัวอะไรมากที่สุด คงปฏิเสธไม่ได้ว่าคือ ร่างกายที่แข็งแรง และจิตใจที่ปลอดโปร่ง ซึ่งสามารถทำได้ด้วยวิธีการต่อไปนี้ ออกกำลังกายเป็นประจำ เช่น การเล่นโยคะ เดิน วิ่ง แอโรบิก อย่างน้อย 5 วันต่อสัปดาห์ ครั้งละไม่น้อยกว่า 30 นาที นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อให้กระบวนการซ่อมแซมและฟื้นฟูร่างกายสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งขณะที่กำลังนอนหลับจะมีการผลิตฮอร์โมนเมลาโทนิน ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยต่อต้านมะเร็งนั่นเอง ตรวจคัดกรองมะเร็งเป็นประจำ เพื่อหาปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็ง อีกทั้งหากพบได้เร็ว ก็จะได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที เพิ่มโอกาสที่จะหายจากการเป็นมะเร็งได้