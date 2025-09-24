โรคกระเพาะอาหารอักเสบ รู้ทันอาการ และการรักษาอย่างถูกวิธี

โรคกระเพาะอาหารอักเสบ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า โรคกระเพาะ เป็นโรคที่เกิดในระบบทางเดินอาหารที่พบได้บ่อยในปัจจุบัน ซึ่งเกิดจากพฤติกรรมที่เร่งรีบของคนในยุคนี้ ทำให้มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกต้อง ถือเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนเป็นโรคกระเพาะอาหารอักเสบ โดยพบว่ามีผู้ป่วยโรคนี้ส่วนใหญ่มักมีอาการเป็น ๆ หาย ๆ มากถึง 80%
แม้ว่าโรคกระเพาะอาหารอักเสบจะไม่ใช่โรคที่รุนแรง แต่ผู้ป่วยก็ไม่ควรนิ่งนอนใจ เพราะว่าหากปล่อยไว้เรื้อรังอาจทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหาร หรือมีเลือดไหลในกระเพาะอาหาร จนเกิดภาวะแทรกซ้อน อีกทั้งยังเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งกระเพาะอาหารได้อีกด้วย!!!
สาเหตุของโรคกระเพาะอาหารอักเสบ
สาเหตุการเกิดโรคกระเพาะอาหารอักเสบยังไม่ทราบได้อย่างชัดเจน แต่พบว่าส่วนใหญ่มักมีปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรค ดังนี้
การติดเชื้อแบคทีเรียนเอชไพโลไร (H.pylori)
การรับประทานยากลุ่มยาต้านการอักเสบหรือยาแก้ปวด เช่น แอสไพริน ไอบูโพรเฟน เป็นต้น
สาเหตุอื่น ๆ เช่น การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น
นอกจากปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวแล้ว ยังพบว่าพฤติกรรมต่าง ๆ ในการใช้ชีวิตก็มีส่วนกระตุ้นให้เกิดโรคกระเพาะอาหารอักเสบมากขึ้น เช่น การรับประทานอาหารไม่เป็นเวลา การรับประทานอาหารอย่างเร่งรีบ ภาวะความเครียด ความวิตกกังวล การรับประทานอาหารที่ส่งผลให้เกิดการระคายเคืองต่อกระเพาะและลำไส้
อาการโรคกระเพาะอาหารอักเสบ
อาการแสดงของผู้ป่วยแต่ละรายอาจแตกต่างกัน แม้ว่าจะมีอาการไม่ร้ายแรง แต่หากเกิดขึ้นนานเป็นสัปดาห์หรือมากกว่านั้น ควรรีบพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย
ปวด เสียด ตื้อ จุก และแน่นบริเวณใต้ลิ้นปี่
ปวดท้อง รู้สึกไม้สบายช่องท้องส่วนบน
ท้องอืด ท้องเฟ้อ เรอบ่อย
ปวดท้องก่อนและหลังรับประทานอาหาร
ปวดท้องตอนท้องว่างหรือปวดท้องกลางดึก
มีอาการปวดแบบเป็น ๆ หาย ๆ
คลื่นไส้หรืออาเจียนหลังรับประทานอาหาร
อาเจียนหรือถ่ายเป็นเลือด เนื่องจากมีเลือดออกในกระเพาะอาหาร
ไม่มีความอยากอาหาร เบื่ออาหาร และอาจผอมลง