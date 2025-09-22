6 สมุนไพรแก้ไอขับเสมหะ

อาการไอ เป็น กลไกที่ร่างกายพยายามขจัดสิ่งแปลกปลอมในร่างกายออกมา แต่บางครั้งอาการไอก็อาจเป็นสัญญาณเตือนของร่างกาย ว่ามีความผิดปกติอยู่หรือเปล่า หากมีอาการไอเล็กน้อย แล้วไม่มี ยาแก้ไอ ขับเสมหะติดบ้าน อาจจะลองเข้าไปในครัว หา สมุนไพรแก้ไอขับเสมหะ จากในครัวมาช่วยบรรเทาอาการไอ ขับเสมหะกันได้ก่อน
1. มะนาว (Lime)
เวลาไอเจ็บคอ ใคร ๆ ก็แนะนำให้ดื่มน้ำมะนาวอุ่น หรือ น้ำผึ้งผสมมะนาว เพราะ น้ำอุ่น และมะนาวจะช่วยละลายเสมหะ นอกจากนี้ในมะนาวมี กรดซิตริก (citric acid) นอกจากสรรพคุณลดการอักเสบ ช่วยกำจัดเชื้อโรคที่ทำให้เจ็บคอแล้ว ยังมีฤทธิ์ลดไข้ แก้กระหายน้ำด้วย
สูตรมะนาวแก้ไอ คั้นน้ำมะนาว ประมาณ 2-3 ช้อนโต๊ะ ผสมกับเกลือ หรือละลายในน้ำอุ่นเล็กน้อยจิบบ่อย ๆ
2. ขิง (Ginger)
ขิง ช่วยบรรเทาอาการไอแห้ง ๆ เนื่องจากมีคุณสมบัติต้านการอักเสบ นอกจากนี้ยังช่วยบรรเทาอาการคลื่นไส้ วิงเวียนได้ด้วย
งานวิจัยชิ้นหนึ่ง ชี้ให้เห็นว่า สารประกอบต้านการอักเสบในขิงบางชนิด สามารถผ่อนคลายเยื่อบุในทางเดินหายใจ ซึ่งจะช่วยลดอาการไอ
สูตรขิงแก้ไอ ชงชาขิง หรือ น้ำขิง แล้วหั่นฝางขิงสดบาง ๆ ลงในถ้วยน้ำร้อน อาจจะเติมน้ำมะนาวลงไปด้วย ถ้าหากให้เด็กกิน เพราะจะช่วยให้รสชาติดี กินง่ายขึ้น
3. มะขาม (Tamarind)
มะขาม เป็นผลไม้รสเปรี้ยวเหมือนมะนาว มีวิตามินซีสูง สารสำคัญในเนื้อฝักมะขามแก่ ได้แก่ กรดทาร์ทาริก (tartaric acid) มะขาม ช่วยบรรเทาอาการไอ บรรเทาอาการไข้ ทำให้ชุ่มคอ ชื่นใจ ละลายเสมหะ
สูตรมะขามแก้ไอ มะขามสามารถกินแบบสด ๆ คือใช้เนื้อฝักแก่จิ้มเกลือได้เลย หรือ คั้นน้ำผสมเกลือ ค่อย ๆ จิบ เพื่อบรรเทาอาการไอ
4. สับปะรด (Pineapple)
ในสับปะรด มีโบรมีเลน (Bromelain) ซึ่งอาจช่วยรักษาอาการไอได้ โดยโบรมีเลน เป็นเอนไซม์จากสับปะรด มีคุณสมบัติต้านการอักเสบ และอาจมีคุณสมบัติละลายเสมหะได้ด้วย แต่ทั้งนี้ก็ไม่ควรกิน หรือ ดื่มน้ำสับปะรด มากเกินไป เพราะอาจเกิดผลเสียกับร่างกายได้
สูตรสับปะรดแก้ไอ ใช้สับปะรดคั้นน้ำสด ๆ เติมเกลือเล็กน้อย คอยจิบ เพื่อให้ชุ่มคอ แก้ไอ ละลายเสมหะ
5. ใบไธม์ (Thyme)
ถ้าบ้านไหนชอบทำอาหารฝรั่ง ต้องมีใบไธม์ติดบ้านอย่างแน่นอน ซึ่งใบไธม์นั้น ช่วยบรรเทาอาการไอ เจ็บคอ หลอดลมอักเสบ และปัญหาทางเดินอาหารได้ด้วย
มีการศึกษาหนึ่ง พบว่า ยาแก้ไอ ที่มีส่วนประกอบเป็นใบไธม์ และ ไอวี่ ช่วยบรรเทาอาการไอได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็วกว่ายาหลอกในผู้ป่วยหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน ซึ่งอาจเป็นผลมาจากสารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในใบไธม์
สูตรใบไธม์แก้ไอ ลองทำชาจากใบไธม์ โดยใช้ใบไธม์ 2 ช้อนชา ใส่ลงในน้ำร้อน แช่ไว้ประมาณ 10 นาที ก่อนดื่ม
6. มะขามป้อม (Indian Gooseberry)
มะขามป้อม ตามตำรายาไทยเชื่อว่าของที่มีรสเปรี้ยวทุกชนิดช่วยละลายเสมหะ และ ปัจจุบันมีการศึกษาพบว่า ในมะขามป้อมมีสารที่ละลายน้ำได้ มีฤทธิ์ละลายเสมหะ
สูตรมะขามป้อมแก้ไอ จะกินสด ๆ ก็ได้ หรือใช้ผลมะขามป้อมสด ต้มกับน้ำ ใส่เกลือเล็กน้อย ไว้ค่อย ๆ จิบ เพื่อแก้ไอ ขับเสมหะ