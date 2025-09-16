บ้านนี้ไม่เทรวม แยกขยะยังไง?

-ลงทะเบียนผ่านแอปฯ BKK Waste PAY
-ใครต้องลงทะเบียน
บ้านทั่วไป,คอนโด ที่ไม่มีนิติบุคคล
ชุมชน,คอนโด,หมู่บ้าน ที่มีนิติบุคคล
-สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ
สติ๊กเกอร์ “บ้านนี้ไม่เทรวม”
ถุงใส่แยกขยะฟรีปีแรก
สิทธิลุ้นรับของรางวัล
บ้านไหนไม่แยก จ่ายแพงขึ้น
แยกขยะ จ่าย = 20 บาท
ไม่แยก จ่าย = 60 บาท
ระบบจะสุ่มตรวจจากรูปรายงาน หากพบว่าไม่แยกจะถูกตัดสิทธิ์ลดค่าธรรมเนียม 6 เดือน
ขยะ 4 ประเภทต้องแยก
เศษอาหาร ขยะทั่วไป ขยะอันตราย ขยะรีไซเคิล (ควรล้างก่อนทิ้ง)
ขยะชิ้นใหญ่ เศษกิ่งไม้ปริมาณมาก หรือเศษวัสดุก่อสร้าง : ติดต่อขอรับบริการที่สำนักงานเขต