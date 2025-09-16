xs
ทำความรู้จัก “บัญชีม้า 5 สี” แบบไหนเสี่ยงถูกอายัด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ม้าดำ - บัญชีต้องสงสัย เป็นบัญชีที่มีความเสี่ยงสูงสุด มีข้อมูลชัดเจนจาก ปปง. หรือตำรวจ ว่าพัวพันกับการฟอกเงินโดยตรง เจ้าของบัญชีมีความผิดแน่นอน

ม้าเทาเข้ม - ความเสี่ยงสูง มีผู้เสียหายเข้าแจ้งความแล้ว แต่ยังไม่มีหมายอายัดทางการ ธนาคารจะระงับยอดเงินต้องสงสัยทันที

ม้าเทาอ่อน - ความเสี่ยงปานกลาง มีผู้เสียหายแต่ยังไม่ได้แจ้งความทางการ หรือกำลังอยู่ในระหว่างการติดตามพฤติกรรม

ม้าน้ำตาลเข้ม - ธนาคารตรวจพบ ความเสี่ยงปานกลาง กรณีนี้ธนาคารเป็นผู้ตรวจพบพฤติกรรมต้องสงสัยเอง เช่น เงินเข้า-ออกถี่ผิดปกติ หรือโอนไปบัญชีม้าดำ ธนาคารจะระงับยอดเงินที่น่าสงสัยไว้ตรวจสอบ

ม้าน้ำตาลอ่อน - ธนาคารตรวจสอบเบื้องต้น ระดับเริ่มต้น บัญชีมีแนวโน้มเข้าข่าย แต่ยังไม่ชัดเจน ธนาคารจะเริ่มจับตาดูพฤติกรรม

