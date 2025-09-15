ทำความเข้าใจ วิธีกินยาพาราเซตามอลให้ปลอดภัย

พาราเซตามอล ยาสามัญประจำบ้านช่วยบรรเทาอาการปวด ลดไข้ หรือไม่ว่าจะปวดอะไร ทุกคนก็จะนึกถึงยาพาราฯ เป็นอันดับแรก ๆ เป็นยาที่ไม่อันตราย ใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่
ถึงแม้ว่ายาพาราฯ จะปลอดภัย แต่การใช้ยาที่ไม่ถูกต้องหรือการกินยามากจนเกินความจำเป็นก็จะส่งผลเสียต่อการทำงานของตับ อาจนำไปสู่ภาวะการเกิดตับอักเสบเฉียบพลัน และเกิดภาวะตับวาย ถึงขั้นเสียชีวิตได้
ข้อควรปฏิบัติ
ไม่ควรกินยาเกิน 8 เม็ด / วัน เพราะจะทำให้ตับต้องทำงานหนักเกินไป
ควรกินยาห่างกันอย่างน้อย 4 ชั่วโมง
ห้ามกินยาร่วมกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เพราะจะยิ่งเพิ่มผลเสียให้กับตับ
ใช้ยาเฉพาะเวลามีอาการเท่านั้น ห้ามกินยาแก้ปวดก่อนจะมีอาการ มิฉะนั้นอาจได้รับยาแก้ปวดเกินขนาดได้
วิธีกินยาให้เหมาะสมกับน้ำหนักตัว
ยาพาราเซตามอล ขนาด 325 มิลลิกรัม
น้ำหนักตัวจำนวนที่เหมาะสม
22-33 กิโลกรัม1 เม็ด
34-44 กิโลกรัม1+1/2 เม็ด
45+ กิโลกรัม2 เม็ด
ยาพาราเซตามอล ขนาด 500 มิลลิกรัม
น้ำหนักตัวจำนวนที่เหมาะสม
33-50 กิโลกรัม1 เม็ด
51-67 กิโลกรัม1+1/2 เม็ด
67+ กิโลกรัม2 เม็ด