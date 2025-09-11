ความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการรับประทานอาหารรสเผ็ดจัด

คุณทนความเผ็ดได้แค่ไหน? อาจจะเป็นคำถามที่เพื่อนถามคุณในงานปาร์ตี้ ชวนให้คุณลองซัลซ่ารสเผ็ดดู หรือคุณอาจเห็นชาเลนจ์บนโซเชียลมีเดีย ที่คนถ่ายคลิปตัวเองกินอาหารรสจัดจ้าน แล้วรางวัลล่ะ? ถ่ายวิดีโอ อวดฝีมือ และบางครั้งก็เจอหลอดอาหารไหม้
ผู้เชี่ยวชาญอย่างแพทย์หญิงอัลลัน คาปิน ผู้ ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพฉุกเฉิน เตือนว่าการรับประทานอาหารรสจัดจ้านมากเกินไปอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณไม่คุ้นเคย เขาได้อธิบายถึงอันตรายและวิธีบรรเทาอาการแสบร้อนในปากหากคุณรับประทานมากเกินไป
อะไรทำให้อาหารรสเผ็ดเผ็ด?
พริกได้รับความเผ็ดจากแคปไซซิน ซึ่งเป็นสารที่มีส่วนประกอบหลักเป็นน้ำมัน ยิ่งมีแคปไซซินมาก พริกก็จะยิ่งเผ็ดมากขึ้น ปริมาณแคปไซซินในอาหารจะวัดเป็นหน่วยวัดความเผ็ดสโกวิลล์ (SHU)
ดร. แคปไซซิน กล่าวว่าแต่ละคนมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อแคปไซซินแตกต่างกัน “บางคนมีความทนทานต่อเครื่องเทศตามธรรมชาติมากกว่าเนื่องจากพันธุกรรม พวกเขาเกิดมามีตัวรับแคปไซซินน้อยกว่า ซึ่งทำให้พวกเขามีความทนทานต่อความร้อน” สำหรับบางคน วิธีที่ตัวรับความเจ็บปวดของร่างกายตอบสนองต่อแคปไซซินจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา โดยพื้นฐานแล้ว สิ่งนี้ช่วยให้พวกเขาพัฒนาความทนทานต่อเครื่องเทศได้มากขึ้น
การกินอาหารรสจัดมากเกินไปมีความเสี่ยงไหม?
ความเสี่ยงด้านสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดจากการกินอาหารรสจัดมากเกินไปคือการเจ็บป่วย ซึ่งจะมีโอกาสเกิดขึ้นมากขึ้นหากคุณ:
ไม่คุ้นเคยกับการทานอาหารรสจัด
มีปัญหาระบบทางเดินอาหาร (GI)
มีความไวต่อสารแคปไซซินตามพันธุกรรมมากกว่า
รับประทานอาหารที่มีสารแคปไซซินในปริมาณมาก
ยิ่งคุณกินแคปไซซินเข้าไปมากเท่าไร ไม่ว่าจะโดยการกินอาหารรสเผ็ดปริมาณมากหรือกินอาหารรสเผ็ดจัดปริมาณน้อย ปฏิกิริยาที่อาจเกิดขึ้นก็จะยิ่งรุนแรงมากขึ้นเท่านั้น
แคปไซซินมีความสามารถพิเศษในการกระตุ้นตัวรับความร้อนในผิวหนังของคุณ โดยหลอกระบบประสาทให้คิดว่าร่างกายของคุณกำลังร้อนเกินไป สิ่งนี้จะส่งสัญญาณไปยังสมองของคุณให้กระตุ้นกลไกการทำความเย็น ดังนั้น คุณจึงไม่ได้แค่ลิ้มรสอาหารรสเผ็ดเท่านั้น แต่คุณยังรู้สึกถึงมันได้อีกด้วย!
ดร. คาปินเปรียบเทียบความร้อนจากแคปไซซินกับการวางมือไว้เหนือเปลวไฟ เมื่อมือของคุณอยู่ไกลออกไป คุณจะรู้สึกถึงความร้อนอ่อนๆ คล้ายกับการรับประทานอาหารรสเผ็ดอ่อนๆ แต่เมื่อมือของคุณเข้าใกล้เปลวไฟมากขึ้น (ยิ่งคุณกินแคปไซซินมากเท่าไหร่) คุณจะยิ่งรู้สึกไม่สบายมากขึ้นเท่านั้น คุณอาจรู้สึกแสบร้อนถึงขั้นไหม้ได้
อาหารรสจัดอาจทำให้เกิดอาการระคายเคืองภายใน อักเสบ และปวด ร่างกายของคุณอาจมองว่าแคปไซซินเป็นสารพิษและพยายามกำจัดมันออกไป ผลที่ตามมาคือ คุณอาจมีอาการดังต่อไปนี้:
อาการ ปวดท้อง
อาการท้องเสียแสบร้อน
อาการเจ็บหน้าอก .
อาการปวดหัว .
อาการอาเจียนรุนแรง
การรับประทานอาหารรสจัดจ้านอาจทำให้เกิดความเสียหายทางร่างกายและความเจ็บปวดอย่างรุนแรงจนต้องได้รับการรักษาฉุกเฉิน กรดในกระเพาะอาหารจากการอาเจียนอาจทำให้หลอดอาหารและลำคอของคุณไหม้ได้
“คนส่วนใหญ่ไม่คุ้นเคยกับความเผ็ดระดับนั้น และจะลดจากศูนย์ไปเป็น 100 เมื่อทำบางอย่างเช่น ‘One Chip Challenge’ ซึ่งคุณต้องกินตอร์ติญ่าชิปรสเผ็ดจัด” ดร. คาปิน กล่าว “มันเหมือนกับการเอาระเบิดใส่ท้องตัวเอง ถ้าคุณไม่ได้เตรียมตัวไว้”
อาหารรสเผ็ดทำให้เกิดแผลในกระเพาะได้ไหม?
ข่าวลือใดๆ ที่คุณอาจเคยได้ยินเกี่ยวกับอาหารรสเผ็ดที่ทำให้เกิดแผลในกระเพาะนั้นไม่เป็นความจริง อาหารรสเผ็ดเองไม่ได้ทำให้เกิดแผลในกระเพาะ อันที่จริงแล้วอาหารรสเผ็ดช่วยป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะได้ด้วยการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียH. pyloriซึ่งเป็นสาเหตุของโรคนี้ จากการศึกษาในห้องปฏิบัติการแคปไซซินยังช่วยป้องกันการเกิดกรดเนื่องจากมีคุณสมบัติเป็นด่าง (ตรงข้ามกับกรด)
แต่ถ้าคุณมีแผลในกระเพาะอาหารอยู่แล้ว คุณควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารรสจัด ถึงแม้ว่าอาหารรสจัดอาจไม่ทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหาร แต่อาจทำให้แผลที่มีอยู่เดิมแย่ลงได้
การกินอาหารรสเผ็ดสามารถฆ่าคุณได้หรือไม่?
“พริกที่เผ็ดร้อนที่สุดอย่างพริกผี สามารถฆ่าคุณได้ แต่มันมีโอกาสน้อยมาก” ดร. แคปิน กล่าว “คุณต้องกินมันในปริมาณมหาศาล อย่างเช่น ถ้าคุณหนัก 150 ปอนด์ คุณจะต้องกินพริกผี 3 ปอนด์ถึงจะทำให้เกิดปฏิกิริยาที่ร้ายแรงถึงชีวิตได้” เขาบอกว่าหลักการง่ายๆ คือ อย่ากินพริกเผ็ดเกิน 1/50 ของน้ำหนักตัว
หากคุณมีอาการแพ้อาหารรสเผ็ด ควรทำอย่างไร
หากคุณมีอาการรุนแรงหลังจากรับประทานอาหารรสเผ็ด ให้รีบไปพบแพทย์ทันที แต่สมมติว่าคุณเพิ่งรับประทานอะไรที่เผ็ดเกินไปเล็กน้อย ปากของคุณแสบร้อน ตาของคุณมีน้ำมูกไหล และน้ำมูกไหล
อย่าหยิบน้ำเพราะแคปไซซินเป็นสารที่มีส่วนประกอบหลักเป็นน้ำมัน น้ำจึงไม่ช่วยลดความเจ็บปวดได้ มันแค่กระจายไปทั่วปากเท่านั้น เพื่อดับไฟ ดร.แคปปินแนะนำว่า:
ขนมปัง.
น้ำมะนาว.
น้ำนม.
คุณควรหลีกเลี่ยงการกินอาหารรสเผ็ดหรือไม่?
ผู้ที่มีภาวะต่างๆ เช่นโรคลำไส้อักเสบ (IBD)อาหารไม่ย่อย หรือปัญหาระบบย่อยอาหารอื่นๆ ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารรสเผ็ด มิฉะนั้น คนส่วนใหญ่สามารถทนต่อความเผ็ดได้ในระดับหนึ่ง อันที่จริง การรับประทานอาหารรสเผ็ดที่คุณชอบนั้นดีต่อสุขภาพ
ประโยชน์ของการกินอาหารรสจัด
ด้วยข้อควรระวังทั้งหมดนี้ คุณควรหลีกเลี่ยงการกินอาหารรสเผ็ดโดยสิ้นเชิงหรือไม่? ไม่เลย! อันที่จริงแล้ว อาหารรสจัดจ้านมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายเมื่อรับประทานในปริมาณที่พอเหมาะพวกมันสามารถ :
ช่วยควบคุมน้ำหนัก
เสริมสร้างสุขภาพหัวใจ
ลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็ง
ดังนั้น หยิบชามแกง พริก หรือซัลซ่าได้เลย เพียงแต่ให้แน่ใจว่าระดับความเผ็ดเหมาะกับคุณ
แม้ว่าการรับประทานอาหารรสเผ็ดในปริมาณที่พอเหมาะจะดีต่อสุขภาพ แต่ควรหลีกเลี่ยงอาหารรสเผ็ดหากคุณไม่คุ้นเคยกับปริมาณแคปไซซินที่สูง
แต่ถ้าคุณอยากเพิ่มระดับความเผ็ดคุณสามารถค่อยๆ เพิ่มระดับความทนต่ออาหารรสเผ็ดขึ้นได้ ค่อยๆ ค่อยๆ ฟังเสียงร่างกายของคุณ ดร. แคปปิน แนะนำว่า “ทุกคนมีขีดจำกัดในการทนอาหารรสเผ็ด หากคุณรู้สึกปวดเมื่อกินอาหารรสเผ็ด ให้หยุด”