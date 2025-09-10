ประโยชน์ที่แตกต่างระหว่างไข่แดงกับไข่ขาว
ประโยชน์ที่แตกต่างระหว่าง
ไข่แดงกับไข่ขาว
ถ้าจะให้พูดถึงเมนูอาหารยอดฮิตที่ต้องมีติดตู้เย็นทุกๆบ้านนั้นก็คือ เมนูไข่นั่นเอง ซึ่งเป็นอาหารที่สามารถรับประทานกันทุกเพศทุกวัย แต่ก็เกิดความกังวลขึ้นมา ว่าไข่นั้นสามารถรับประทานได้วันละกี่ฟอง หรือ ถ้าทานมากเกินไป จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือเปล่า วันนี้เรามาไขข้อข้องใจกันว่า จริงๆแล้วในไข่ 1 ฟอง มีสารอาหารที่มีประโยชน์หรือไม่ ทานบ่อยๆจะเป็นอันตรายมั่ย
ในไข่ไก่ 1 ฟอง มีอะไรบ้าง
ไข่ไก่ เป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เต็มไปด้วยสารอาหารที่ร่างกายต้องการ ในไข่ไก่ 1 ฟอง น้ำหนักเฉลี่ยประมาณ 50 กรัม จะให้พลังงานประมาณ 75-80 แคลอรี มีโปรตีนสูงถึง 7 กรัม
ไข่ขาว มีน้ำหนักประมาณ 2 ใน 3 ของไข่ทั้งฟอง ประกอบไปด้วยโปรตีนคุณภาพสูง ประมาณร้อยละ 12 มีสารสำคัญที่เป็นองค์ประกอบของโปรตีนที่อุดมไปด้วยกรดอะมิโน 8 ชนิด ที่จำเป็นต่อร่างกาย
ไข่แดง มีน้ำหนักประมาณ 1 ใน 3 ของน้ำหนักไข่ ประกอบไปด้วยโปรตีน ไขมัน วิตามิน และแร่ธาตุที่สำคัญ สำหรับไขมันที่มีอยู่ค่อนข้างมากในไข่แดงนั้น เป็นไขมันประเภทอิ่มตัว รวมถึงโอเมก้า-3 ที่ช่วยลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด ซึ่งมีคุณค่าเหมือนไขมันในปลาแซลมอน และปลาทะเล
เรามาทำความรู้จักประโยชน์และความแตกต่างของ ไข่แดงและไข่ขาวกัน
ไข่แดง หลายคนมักมีคำถามเรื่องการรับประทานไข่แดง ว่าทานมากเกินไปเลี่ยงต่อคอเลสเตอรอลสูง หรือเปล่าจะอ้วนขึ้นมั่ย และควรทานไม่เกินวันละกี่ฟองถึงจะดีต่อร่างกาย ไข่แดงประกอบด้วยน้ำ โปรตีน และแร่ธาตุหลายชนิด เช่น ธาตุเหล็ก แคลเซียม ฟอสฟอรัส วิตามินเอ และวิตามินบี 1 รวมทั้งสารโคลีนที่มีส่วนช่วยพัฒนาสมอง และเสริมสร้างความจำ สารลูทีนและซีแซนทีนที่มีประโยชน์ ช่วยบำรุงประสาทตา
ในไข่แดงยังมีไขมัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัว มีคุณค่าใกล้เคียงกับไขมันปลาทะเล มีกรดไขมันโอเมกา-3 ที่จำเป็นต่อการทำงานของสมองและเนื้อเยื่อตา รวมถึงกรดโอเมก้า 6 และกรดอะราคิโดนิก (ARA) ที่สำคัญต่อการพัฒนาระบบประสาทและการทำงานของระบบประสาทตา
ทว่าไข่แดงยังมีคอเลสเตอรอล ที่ไม่พบในไข่ขาว ซึ่งเดิมทีมีการห้ามรับประทานไข่แดงในปริมาณมาก เพราะอาจเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด แต่ในงานวิจัยภายหลังพบว่า คลอเรสเตอรอลในไข่มีผลทำให้คลอเรสเตอรอลในเลือดสูงขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น อย่างไรก็ดี สมาคมหัวใจอเมริกา (AHA) แนะนำว่า ไม่ควรรับประทานไข่ไก่เกินวันละหนึ่งฟอง เพราะไข่ไก่หนึ่งฟองมีคอเลสเตอรอลเกินกว่า 200 มิลลิกรัม และสำหรับผู้เป็นโรคหัวใจ เบาหวาน คอเลสเตอรอลสูง หรือโรคหลอดเลือดสมอง ไม่ควรรับประทานไข่ไก่เกิน 3 ฟองต่อสัปดาห์
ไข่ขาว
ไข่ขาว 1 ฟอง ให้พลังงานประมาณ 15 กิโลแคลอรี มีโปรตีน 4 กรัม และนอกจากโปรตีนแล้ว ไข่ขาวยังอุดมไปด้วยแร่ธาตุหลายชนิด ทั้งแคลเซียม วิตามินเอ วิตามินบี 1 บี 2 บี 3 บี 6 และบี 12 เลซิติน ธาตุเหล็ก ฟอสฟอรัส และสารอาหารอื่น ๆ อีกมากมาย อีกทั้งยังมีไขมันและคอเลสเตอรอลน้อยมาก ต่างจากไข่แดงที่ 1 ฟอง ให้พลังงานประมาณ 55 กิโลแคลอรี และมีคอเลสเตอรอลประมาณ 180-200 มิลลิกรัม ไข่ขาวมีปริมาณไขมันต่ำมาก
“ไข่ขาว” ขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่ง โปรตีนที่คุณภาพดีที่สุด เพราะมีโปรตีนชนิด อัลบูมินอยู่เยอะ ซึ่งอัลบูมินตัวนี้เอง ที่ทำหน้าที่ ช่วยรักษาน้ำในหลอดเลือดไม่ให้ซึมออกนอกหลอดเลือด (ซึ่งจะทำให้เกิดการบวม) แถมยังเป็นตัวยึดจับกับสารตัวอื่น เพื่อให้ร่างกายเอาไปใช้ตามเซลล์ต่าง ๆ ในร่างกาย
โปรตีนอัลบูมินทำหน้าที่คือ
รักษาความเข้มข้น และ pH ในระบบไหลเวียนโลหิต
ควบคุมแรงดันออสโมติก
ช่วยลำเลียงแร่ธาตุ สารอาหาร ฮอร์โมนและยาหลายชนิด
ช่วยในระบบภูมิคุ้มกันและเสริมสร้างเนื้อเยื่อ
งานวิจัยจากคณะแพทย์จุฬาฯ ยืนยันว่าการทานไข่ขาวใช้เพิ่มระดับโปตีนอัลบูมินในผู้ป่วยโปรตีนรั่วได้จริง โดยกลุ่มผู้ป่วยที่เสียโปรตีนวันละ 5-15 g เมื่อทานไข่ขาวเสริมวันละ 7 กรัม เป็นระยะเวลา 6 เดือน พบว่าระดับอัลบูมินในร่างกายของกลุ่มผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
โปรตีนไข่ขาว หรือโปรตีน อัลบูมิน รับประทานได้ทุกเพศทุกวัย ที่ต้องการเสริมสร้างร่างกาย ผู้ที่ขาดโปรตีน ตลอดจนเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งสำหรับกลุ่มผู้ป่วย ผู้ที่มีเกล็ดเลือดต่ำ หรือภูมิคุ้มกัน หรือผู้ที่ขาด ธาตุเหล็ก แคลเซียม แมกนีเซียม สังกะสี หรือวิตามิน และสารอาหารอื่นๆ สามารถรับประทานเป็นอาหารเสริม ซึ่งแพทย์ส่วนมากแนะนำให้รับประทานไข่ขาวในการเสริมสร้างอยู่แล้ว สำหรับใครที่กังวลในการทานไข่บ่อยๆ จะทำให้ คอเลสเตอรอลเพิ่มสูงขึ้น ก็หมดกังวลไปได้เลย เพราะไข่ขาว โปรตีนไข่ขาวนั้น ปราศจาก ไขมันต่ำและคอเลสเตอรอล
สรุปแล้วว่า ไม่ว่าจะเป็นไข่แดง หรือไข่ขาว ก็มีประโยชน์ที่แตกต่างกันไป แต่ทั้งหมดที่มีอยู่ใน “ไข่” เป็นอาหารดี และมีคุณประโยชน์มากมาย แถมราคาถูกหาซื้อง่ายอีกด้วย