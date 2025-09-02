เช็คหน่อย! ที่ชอบกินดึก...คุณกำลังเป็นโรค Night Eating Syndrome หรือเปล่า

ชอบกินดึกแบบไหน? ที่บอกว่าอาจเป็นโรค Night Eating Syndrome
การมีพฤติกรรมชอบกินดึก…ไม่ได้แปลว่าคุณจะเป็นโรค Night Eating Syndrome เสมอไป!! แต่หากเมื่อไหร่ที่คุณไม่ค่อยกินอะไรตลอดวัน แล้วกลับมาจัดหนักมื้อแรกหลัง 6 โมงเย็น หรือแม้ว่าจะเข้านอนไปแล้ว…ก็ต้องสะดุ้งตื่นลุกขึ้นมาหาอะไรกินมากกว่า 3 ครั้งต่อคืน เพราะรู้สึกว่าถ้าไม่กินจะนอนไม่หลับ!!! อาการเหล่านี้นี่แหละที่บอกว่าคุณกำลังป่วยเป็นโรคนี้ซะแล้ว
Night Eating Syndrome มีสาเหตุมาจาก…
ไม่น่าเชื่อว่าจริงๆ แล้วนี่ไม่ใช่ความผิดปกติของการกิน..แต่มีแนวโน้มมาจากความผิดปกติทางด้านจิตเวช!! ทั้งความเครียดที่มีมากเกินไป อาการซึมเศร้า ความวิตกกังวลและโรคนอนไม่หลับ จึงไม่น่าแปลกเลยที่วัยทำงานจะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจป่วยเป็นโรคนี้ได้โดยไม่รู้ตัว
กินดึกทำให้อ้วน…แถมยังเสี่ยงโรคเหล่านี้ด้วยนะ
แน่นอนว่าการกินดึกๆ หรือกินแล้วสลับกับนอนแบบนี้ ไม่เพียงแค่ทำให้เป็นโรคอ้วน…แต่ยังส่งผลให้เกิดโรคท้องอืด ท้องเฟ้อ กรดไหลย้อน โรคกระเพาะ ความดันโลหิตสูง รวมไปถึงการลดประสิทธิภาพการทำงานของสมองที่เกิดมาจากการสะดุ้งตื่นบ่อยครั้งอีกด้วย
พฤติกรรมนี้รักษาได้…แค่เปลี่ยนตัวคุณ!!
ปรับพฤติกรรมการกิน โดยในช่วงแรกๆ อาจให้นักโภชนาการเป็นผู้จัดตารางอาหารการกินให้ถูกต้องในช่วงเวลาปกติ
หลีกเลี่ยงความเครียด พยายามหาวิธีลดความเครียด หรือเข้าพบแพทย์หากมีอาการเครียดจนเป็นโรคนอนไม่หลับ
พบจิตแพทย์ แน่นอนว่าโรคที่มีสาเหตุมาจากจิตใจ..ก็ต้องรักษาด้วยวิธีทางจิตวิทยา ก่อนจะลุกลามป่วยเป็นโรคอื่นร่วมด้วย
รักษาด้วยฮอร์โมน ในผู้ป่วยบางรายมีสาเหตุมาจากฮอร์โมน แพทย์จึงทำการรักษาด้วยการปรับฮอร์โมนเพื่อให้เข้าสู่ภาวะปกติ
เพราะหากปล่อยให้อาการ Night Eating Syndrome เรื้อรังไปนานๆ ก็อาจนำมาซึ่งโรคร้ายแรงในอนาคตได้ ดังนั้น ไม่ว่าการกินดึกของคุณจะผิดปกติมากน้อยแค่ไหน ควรเปลี่ยนพฤติกรรมหรือขอคำปรึกษาจากแพทย์จะดีกว่า