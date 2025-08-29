8 วิธีใช้ชีวิตให้พ้นภัยความเครียด

1. การฝึกสติ ถือว่าเป็นการช่วยให้เรารู้ ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ ทำให้เกิดการรู้สึกตัว ทำให้เราได้จดจ่ออยู่กับตัวเอง
2. ออกกำลังกาย การเดินไปมา ก็ถือว่าเป็นการผ่อนคลายจากการทำงานได้ ถือว่าเราได้ลุกออกไปมองสิ่งแวดล้อมเพื่อให้รู้สึกผ่อนคลายแล้วค่อยกลับมาทำงานต่อ
3. ใช้คำพูดให้เป็นประโยชน์ การใช้คำพูดก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญของการทำงานในองค์กร ถ้าหากคนในองค์กรพูดจาเสียดสีกัน ก็จะทำให้เกิดความกดดันกัน ถ้าหากลองเปลี่ยนการพูด พูดขอบคุณให้บ่อยขึ้น รู้จักขอโทษให้เป็น
4. “ยิ้ม” ให้เยอะขึ้น รู้จักเอาใจใส่คนรอบข้าง พอเราได้รับรอยยิ้มกลับมาก็ช่วยคลายเคียดให้เราได้
5. ชมตัวเองบ่อยๆ ถือเป็นการให้กำลังใจตนเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆ บอกกับตัวเองว่าฉันทำได้ ฉันผ่านมันไปได้
6. พูดคุย ปรึกษา กับคนรอบข้าง การได้เล่าให้คนอื่นฟัง ก็ถือว่าเป็นการระบาย เมื่อเราได้พูดปัญหาออกไป ก็มีส่วนให้เราคลาดเครียดได้ส่วนหนึ่ง
7. พักผ่อนให้พอ ไม่จำเป็นอย่าเอางานกลับไปทำที่บ้าน ต้องรู้จัก บริหารเวลา เพื่อจะได้มีเวลาพักผ่อนส่วนตัวและมีเวลาให้ครอบครัว
8. ทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ อาหารการกินก็เป็นสิ่งสำคัญ เมื่อเราได้ทานของอร่อยก็จะทำให้ร่างกายสดชื่นขึ้น