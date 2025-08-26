ความมั่งคั่งและทรัพย์สินของ "สมเด็จฮุน เซน"

• นาฬิกาหรู:
▸ Patek Philippe Grandmaster Chime 5175 – 2.7 ล้านดอลลาร์
▸ Richard Mille RM57-05 Tourbillon Eagle – 1.2 ล้านดอลลาร์
▸ นาฬิกาสวิสหรูหลายเรือน
• ธุรกิจ/การลงทุน:
▸ ครอบครัวเป็นเจ้าของบริษัทในกัมพูชา 114 แห่ง (ข้อมูลปี 2016)
▸ มูลค่าจดทะเบียนรวม ไม่ต่ำกว่า 200 ล้านดอลลาร์
▸ มีการเชื่อมโยง บริษัทบังหน้า–บริษัทออฟชอร์ ในหลายประเทศ
▸ อสังหาริมทรัพย์หรูใน สิงคโปร์, ออสเตรเลีย, อังกฤษ
• ประเมินรวมเครือข่ายธุรกิจ–ผลประโยชน์:
▸ มากกว่า 4 พันล้านดอลลาร์
• เงินเดือนประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรี:
▸ เพียง 1,100 ดอลลาร์/เดือน