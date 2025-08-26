7 วิธีถนอมสายตา เยียวยาดวงตาให้แข็งแรง
ปฏิเสธไม่ได้ว่า ในชีวิตประจำวันของใครหลายต้องอยู่กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์แทบจะตลอดทั้งวัน ทำให้มีการเพ่งและใช้สายตามากกว่าในอดีตมาก แถมแสงสีฟ้าจากสิ่งเหล่านี้ก็เป็นอันตรายต่อดวงตาอีกด้วย ซึ่งหากเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆ ย่อมทำให้เกิดปัญหาด้านสายตาตามมาในอนาคตอย่างแน่นอน
ในวันนี้ รพ.เปาโล สมุทรปราการ จึงได้นำวิธีถนอมสายตาบอกกัน เพื่อให้ดวงตาของเราสดใสและไม่เสื่อมเร็วกว่าที่ควรจะเป็น
วิธีถนอมสายตา
กะพริบตาให้บ่อยขึ้น เนื่องจากการกะพริบตาจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดวงตา จากการมีน้ำตามาหล่อเลี้ยง ส่งผลให้ดวงตาโฟกัสการมองเห็นได้ดีขึ้น และป้องกันอาการตาแห้งได้อีกด้วย
พักสายตา หากต้องจ้องหน้าจอบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเวลานาน ควรมีการพักสายตาจากหน้าจอ โดยทุก 20 นาที ให้พักสายตาด้วยการมองออกไปไกลๆ ประมาณ 10-20 วินาที จะช่วยถนอมสายตาและลดอาการตาล้าได้
ปรับความสว่างของห้อง ควรปรับความสว่างของห้องให้เพียงพอและสอดคล้องกับแสงสว่างจากหน้าจอ เพื่อไม่ให้เกิดการสะท้อนหรือมีแสงจ้าเกินไป ทั้งยังควรเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ที่ช่วยลดการสะท้อนแสงจากหน้าจอด้วย
ปรับความสว่างบนหน้าจอ ควรปรับแสงสว่างของหน้าจอบนอุปกรณ์นั้นๆ ให้เหมาะสม คือไม่สว่างเกินไป โดยเฉพาะหากห้องมีแสงสว่างน้อย เพราะความสว่างของหน้าจอยิ่งมากยิ่งส่งผลกระทบต่อดวงตามากขึ้น
เลือกใช้แว่นตาในการถนอมสายตา เช่น ใช้แว่นกรองแสงสีฟ้าที่ให้รู้สึกสบายตา และลดอันตรายจากแสงสีฟ้าที่ส่งผลกระทบต่อดวงตา
ปรับขนาดของตัวอักษรให้เหมาะสม ไม่เล็กหรือไม่ใหญ่เกินไปจนทำให้ต้องเพ่งมอง การปรับขนาดจะช่วยทำให้สบายตามากขึ้น และไม่ต้องใช้สายตาในการเพ่งหน้าจอนานกว่าที่ควร
รับประทานอาหารที่ช่วยบำรุงสายตา เช่น อาหารที่มีวิตามินเอ อย่างตับไก่ หรือผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ ผักใบเขียว แครอท เป็นต้น
บริหารกล้ามเนื้อตาง่ายๆ คลายตาล้า
อีกหนึ่งตัวช่วยถนอมสายตา คือ การบริหารกล้ามเนื้อตา ซึ่งสามารถทำได้ง่ายๆ ด้วยตัวเอง ดังนี้
กลอกลูกตาขึ้น-ลงช้าๆ โดยกลอกลูกตาขึ้นให้สูงและลงให้สุด ทำซ้ำไปกลับติดต่อกัน 10 ครั้ง และไม่เกร็งลูกตาระหว่างบริหาร
กลอกลูกตาซ้าย-ขวาช้าๆ โดยกลอกลูกตาไปทางซ้ายให้สุดและขวาให้สุด ทำซ้ำไปกลับติดต่อกัน 10 ครั้ง และไม่หันหน้าไปตามทิศทางที่หัน
กลอกลูกตาเป็นวงกลมช้าๆ โดยหมุนลูกตาไปตามเข็มนาฬิกา จากนั้นหมุนลูกตากลับทวนเข็มนาฬิกา ทำติดต่อกัน 10 ครั้ง
ชูนิ้วขึ้นมา 1 นิ้ว เหยียดแขนออกไปนิ้วอยู่ห่างจากสายตาประมาณ 8 นิ้ว จากนั้นจ้องมองไปที่ไกลๆ ประมาณ 3 วินาที แล้วกลับมามองที่นิ้วมือ ประมาณ 3 วินาที ทำซ้ำติดต่อกัน 10 ครั้ง
นวดคลึงบริเวณดวงตา โดยทำการคลึงนวดวนรอบคิ้วตั้งแต่บริเวณหัวคิ้วไปจนถึงหัวตา และไม่ควรคลึงกดบริเวณเปลือกตา
นอกจากการถนอมสายตาด้วยตนเองแล้ว เราทุกคนยังควรเข้ารับการตรวจสุขภาพตาเป็นประจำ เพราะจะช่วยให้ตรวจพบความผิดปกติหรือพบโรคแทรกซ้อนจากโรคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อันเป็นภัยเงียบที่เราไม่สามารถสังเกตเห็นได้เองด้วยตาเปล่าตั้งแต่เนิ่นๆ หรือในระยะเริ่มแรก การพบโรคเร็วจะนำไปสู่การป้องกันและรักษาได้อย่างทันท่วงที มีโอกาสรักษาให้หายขาดสูงกว่า ทั้งยังเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการรักษาในระยะลุกลามอีกด้วย