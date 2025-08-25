ผัก ผลไม้ เป็นมิตรต่อลำไส้

ผัก ผลไม้ เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ มีประโยชน์มากมายกับร่างกายของเรา เพราะเป็นแหล่งสะสมของวิตามิน และแร่ธาตุหลายชนิด และมีคุณสมบัติเป็นแหล่งใยอาหาร ซึ่งจะเป็นสารที่ช่วยลดการดูดซึมของคอเลสเตอรอลและไขมัน อีกทั้งยังช่วยทำให้ระบบการย่อย รวมถึงระบบการขับถ่ายทำงานได้ดี
กล้วย
กล้วย มีประโยชน์มาก ทั้งเกลือแร่ และวิตามินต่าง ๆ ที่สำคัญมีเส้นใยสูงมาก การทานกล้วยทุกเช้าก่อนอาหารจะช่วยให้ลำไส้ลื่นไหล ขับถ่ายง่าย อีกทั้งเส้นใยของกล้วยยังช่วยกวาดล้างไขมันในลำไส้ กล้วยน้ำว้าสุกเหมาะกับการบรรเทาอาการท้องผูก ส่วนกล้วยห่าม ทานแก้อาการของโรคกระเพาะอาหาร กรดไหลย้อน
มะละกอ
มะละกอสุก เป็นผลไม้ที่มีทุกฤดูกาล หาง่าย มะละกอมีสารแพดตินและเอ็นไซม์ช่วยในการระบายอ่อน ๆ การทานมะละกอเป็นประจำจะทำให้ระบบขับถ่ายดีขึ้น อีกทั้งยังสามารถลดไขมันที่เกาะตามผนังลำไส้ได้ด้วย
แอปเปิล
ในแอปเปิลมีแพคตินที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดแบคทีเรียชนิดดีในลำไส้เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ลำไส้ย่อยอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ที่สำคัญในแอปเปิลยังมีสารต้านอนุมูลอิสระและวิตามินที่หลากหลาย ดีต่อการทำงานของอวัยวะภายในทั้งลำไส้ กระเพาะอาหาร และเซลล์ต่าง ๆ ในร่างกาย
อะโวคาโด
อะโวคาโด เป็นผลไม้ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมาก ช่วยรักษาอาการอักเสบที่เกิดในกระเพาะอาหารและลำไส้ได้ นอกจากนี้สารอาหารในอะโวคาโดยังจะช่วยเพิ่มแบคทีเรีย และจุลินทรีย์ชนิดดีในลำไส้ ส่งผลให้ระบบย่อยอาหารดีขึ้น อาการท้องอืด แน่นท้องเนื่องจากอาหารไม่ย่อย
สับปะรด
สับปะรดมีเอนไซม์โบรมีเลนมีฤทธิ์ย่อยโปรตีนจากเนื้อสัตว์ให้มีขนาดโมเลกุลเล็กลง อีกทั้งเอนไซม์ในสับปะรดยังมีสรรพคุณช่วยกระตุ้นระบบย่อยอาหารและสมานแผลในกระเพาะอาหาร ช่วยลดอาการท้องผูก ช่วยให้ขับถ่ายคล่อง
ผักกาดขาว
ผักกาดขาว มีเส้นใยอาหารสูงมาก ช่วยป้องกันสารอนุมูลอิสระช่วยกระตุ้นลำไส้ ขจัดสารพิษและช่วยให้ขับถ่ายง่าย
หอมแดง
หอมแดง มีพรีไบโอติกซึ่งจะช่วยให้การดูดซึมอาหารในลำไส้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดอาการท้องผูก ช่วยขับลม แก้ท้องอืด แน่นท้องเนื่องจากอาหารไม่ย่อย
กะเพรา
กะเพรา มีฤทธิ์ช่วยบรรเทาอาการปวดท้อง แก้อาการปวดมวนท้อง ช่วยขับลม เพื่อรักษาอาการปวดท้องอุจจาระ และจุกเสียดแน่นท้อง ช่วยลดการบีบตัวของลำไส้
ถั่ว
พืชตระกูลถั่วนี้ประกอบด้วยไฟเบอร์สูง ซึ่งช่วยลดระดับคอเลสเตอรอล ทำความสะอาดลำไส้ ลดการสะสมของสารพิษในลำไส้
กะหล่ำปลีเขียว
กะหล่ำปลีเขียว มีใยอาหารหรือไฟเบอร์สูงช่วยกระตุ้นระบบการย่อยอาหาร กระตุ้นลำไส้ใหญ่ ช่วยในเรื่องระบบขับถ่าย และยังบรรเทาอาการอักเสบของแผลในลำไส้ หรือแผลในกระเพาะอาหาร
การรับประทานผักและผลไม้ นอกจากจะได้รับวิตามิน เกลือแร่และกากใยแล้ว สิ่งที่เป็นผลพลอยได้ แต่มีประโยชน์มาก คือ เอนไซม์จากผลไม้ซึ่งก็จะเป็นอาหารให้จุลินทรีย์ตัวดีในลำไส้ การมีจุลินทรีย์ตัวดีมากช่วยทำให้ลำไส้สมดุล แข็งแรง ระบบขับถ่ายทำงานดีขึ้น