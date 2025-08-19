6 วิธีกระตุ้นการขับถ่าย ถ่ายง่าย สบายท้อง

6 วิธีกระตุ้นการขับถ่าย
ปัญหาอย่างหนึ่งที่เราหรือคนรอบข้างมักพบเจอในชีวิตประจำวันก็คือ เรื่องของระบบขับถ่าย อาการถ่ายยากบ้าง อาการท้องผูกบ้าง ซึ่งส่งผลต่อการใช้ชีวิตในประจำวันไม่มากก็น้อยเลย แถมยังส่งผลต่อสุขภาพด้านอื่น ๆ อีกด้วย เราขอแนะนำ 6 วิธีกระตุ้นการขับถ่าย ที่สามารถทำตามได้ทุกเพศทุกวัย ที่จะช่วยให้คุณขับถ่ายได้เป็นปกติ มีอะไรบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ
ดื่มน้ำเปล่าให้เพียงพอต่อร่างกาย เป็นการรักษาความชุ่มชื้นให้กับร่างกาย ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นเช่นกัน เนื่องจากน้ำจะช่วยให้อุจจาระนิ่มลงและทำให้ขับถ่ายได้ง่ายขึ้น
การเพิ่มปริมาณไฟเบอร์ในมื้ออาหาร โดยการบริโภคผลไม้ ผัก เมล็ดธัญพืช และพืชตระกูลถั่ว ก็จะสามารถช่วยเพิ่มจำนวนอุจจาระและส่งเสริมการเคลื่อนตัว บีบตัวของลำไส้อย่างสม่ำเสมอ
การออกกำลังกาย และการออกกำลังกายเป็นประจำสามารถช่วยป้องกันอาการท้องผูกได้ การทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเดิน จ็อกกิ้ง หรือโยคะ เพื่อเป็นการกระตุ้นการขับถ่ายตอนเช้า จะช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อในลำไส้ เพื่อส่งเสริมการเคลื่อนตัวของลำไส้อย่างสม่ำเสมอ
การนั่งถ่ายที่ถูกวิธี โดยมีการเปลั่ยนวิธีการนั่งขับถ่ายจากเดิมที่เท้าอยู่ที่พื้น ให้หาเก้าอี้หรือฐานรอง มารองบริเวณเป้า ให้มีลักษณะของเข่าที่สูงขึ้น โดยให้เหนือจากช่วงสะโพกขึ้นไป และทำการโน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อย จะช่วยทำให้มีการขับถ่ายที่คล่องขึ้น
ดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนช่วยในการกระตุ้นการขับถ่าย อย่างเช่น นมเปรี้ยว หรือโยเกิร์ต โดยจะต้องมีการกินให้ถูกเวลาควบคู่กันไปด้วย ช่วงเวลาที่เหมาะสมคือ 05.00 – 07.00 น. เนื่องจากจะเป็นช่วงเวลาที่ระบบขับถ่ายและลำไส้ใหญ่ทำงาน พวกจุลินทรีย์ต่าง ๆ ที่อยู่ในนมเปรี้ยว และโยเกิร์ตจะช่วยกระตุ้นการขับถ่ายตอนเช้าได้
ลดความเครียด เพิ่มเวลาพักผ่อน เนื่องจากความเครียด และการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอ จะทำให้ระบบการทำงานของร่างกายทำงานผิดปกติ ซึ่งอาจทำให้ส่งผลต่อร่างกายในระยะยาวได้ อย่างเช่น โรคความดัน โรคเครียด
ปัจจัยที่ทำให้เกิดอาการท้องผูก
อาการท้องผูกเป็นปัญหาทั่วไปที่ส่งผลกระทบต่อผู้คนนับล้านทั่วโลก เกิดขึ้นเมื่อการเคลื่อนตัวของลำไส้ยากต่อการขับถ่าย แม้ว่าอาการท้องผูกมักถูกมองว่าเป็นเพียงอาการผิดปกติเล็กน้อย แต่จริง ๆ แล้วอาจส่งผลร้ายแรงต่อสุขภาพหากปล่อยไว้โดยไม่รักษา ซึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดอาการท้องผูก มีดังนี้
การได้รับใยอาหารไม่เพียงพอ อาหารที่มีเส้นใยต่ำอาจทำให้การย่อยอาหารช้าลง และอุจจาระมีก้อนน้อยลง ทำให้ถ่ายยากขึ้น
การขาดกิจกรรมอย่างการออกกำลังกาย การใช้ชีวิตแบบนั่งนิ่ง ๆ เฉย ๆ อาจทำให้ท้องผูกได้ เนื่องจากการออกกำลังกาย หรือการขยับตัว จะช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อในลำไส้ ที่จะช่วยกระตุ้นระบบขับถ่าย
ยาบางชนิดก็มีผลต่อระบบขับถ่าย ยาบางชนิด เช่น opioids และ antacids อาจทำให้ท้องผูกได้โดยการทำให้ลำไส้เคลื่อนตัวช้าลง
ภาวะทางการแพทย์ เช่น ภาวะพร่องของไทรอยด์ และอาการลำไส้แปรปรวนสามารถรบกวนการทำงานของลำไส้ปกติได้ ทำให้เกิดการท้องผูกได้
อันตรายจากอาการท้องผูกไม่ขับถ่าย
การที่เราไม่ได้ขับถ่ายทุกวัน หรือขับถ่ายไม่เป็นเวลา อย่าเพิ่งมองว่าเป็นเรื่องปกติ เพราะการที่เราขับถ่ายผิดปกตินั้นจะเกิดอาการท้องผูก และส่งผลไปต่อสุขภาพทางด้านอื่น ๆ อีกด้วย ซึ่งอันตรายจากอาการท้องผูก ไม่ขับถ่ายนั้น มีอะไรบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ
อาการท้องผูกจะแตกต่างกันไปในแต่ละคน แต่โดยทั่วไปรวมถึงการเคลื่อนไหวของลำไส้ไม่บ่อย อุจจาระลำบาก และความรู้สึกของการขับถ่ายที่ไม่สมบูรณ์ อาการอื่น ๆ อาจรวมถึงปวดท้อง ท้องอืด และรู้สึกไม่สบายทั่วไป สิ่งสำคัญคือต้องรับรู้อาการเหล่านี้และแก้ไขทันทีเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนเพิ่มเติม
ภาวะแทรกซ้อนอื่นที่อาจเกิดขึ้นจากอาการท้องผูกที่ไม่ได้รับการรักษาคือการอุดตันของลำไส้และลำไส้ เมื่ออุจจาระก่อตัวขึ้นในลำไส้ มันสามารถก่อตัวเป็นก้อนแข็งปิดกั้นทางเดินของอุจจาระ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอาการปวดท้องอย่างรุนแรง ท้องอืด และถึงขั้นอาเจียนได้ ในบางกรณี อาจต้องทำการผ่าตัดเพื่อเอาสิ่งอุดตันออกและฟื้นฟูการทำงานของลำไส้ตามปกติ
อาการท้องผูกเรื้อรัง ยังอาจนำไปสู่การเกิดโรคถุงผนังอวัยวะอักเสบ และโรคถุงผนังลำไส้อักเสบ โรคถุงผนังลำไส้อักเสบเกิดขึ้นเมื่อมีถุงเล็ก ๆ ก่อตัวขึ้นที่ผนังของลำไส้ใหญ่ มักเกิดจากแรงดันที่เพิ่มขึ้นจากการเบ่งระหว่างการเคลื่อนไหวของลำไส้ หากถุงเหล่านี้เกิดการอักเสบหรือติดเชื้อ อาจนำไปสู่โรคถุงผนังลำไส้อักเสบ
8 อาหารกระตุ้นการขับถ่าย
การกินยาเพื่อช่วยในการขับถ่ายไม่ใช่วิธีการรักษาอาการท้องผูกในระยะยาว หากกินยาระบายเป็นประจำ ทำให้ร่างกายเคยชินกับการได้รับยา เมื่อหยุดยาก็จะกลับมาท้องผูกซ้ำอีก ดังนั้นการปรับพฤติกรรมการกินอาหาร เป็นวิธีที่ได้ผลดีมาก เมื่อควบคุมไปพร้อมกับการรักษาของแพทย์ ก็จะมีการกินอาหารกระตุ้นการขับถ่าย ซึ่งเราได้รวบรวมอาหารต่าง ๆ มาไว้ให้แล้ว
ถั่วและธัญพืชชนิดต่าง ๆ เนื่องจากถั่วและธัญพืชอุดมไปด้วยไฟเบอร์ที่ช่วยในเรื่องของการขับถ่ายแล้ว ยังอุดมไปด้วยโปรตีนอีกด้วย
โยเกิร์ตและนมเปรี้ยว เนื่องจากโยเกิร์ตและนมเปรี้ยวอุดมไปด้วยจุลินทรีย์ที่ดีที่ช่วยในเรื่องของการขับถ่าย โดยจะต้องมีการกินให้ถูกเวลาควบคู่กันไปด้วย ช่วงเวลาที่เหมาะสมคือ 05.00 – 07.00 น. เนื่องจากจะเป็นช่วงเวลาที่ระบบขับถ่ายและลำไส้ใหญ่ทำงาน
ผลไม้ตระกูลเบอร์รี นอกจากผลไม้ตระกูลเบอร์รีจะอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระแล้ว ยังอุดมไปด้วยใยอาหารที่ช่วยในเรื่องของการขับถ่ายอีกด้วย
ข้าวโอ๊ต เนื่องจากข้าวโอ๊ตอุดมไปด้วยใยอาหารที่ช่วยในการขับถ่าย จะช่วยลดอาการท้องผูกได้
แอปเปิ้ล เนื่องจากแอปเปิ้ลอุดมไปด้วยไฟเบอร์ และกากใยอาหาร ไม่ว่าเป็นทั้งเนื้อและเปลือกของแอปเปิ้ล
ลูกพรุน เนื่องจากลูกพรุนมีไฟเบอร์สูง ที่มีส่วนช่วยให้การทำงานของลำไส้ใหญ่ ทำให้ถ่ายได้คล่องมากยิ่งขึ้น
มะละกอ ในเนื้อมะละกอสุก จะมีฤทธิ์เป็นเหมือนยาระบายอ่อน ๆ ที่ช่วยในการแก้อาการท้องผูก
เมล็ดเจีย นอกจากจะอุดมไปด้วยไฟเบอร์และสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยในการขับถ่ายแล้ว เมล็ดเจียอุดมไปสารอาหารมากมาย