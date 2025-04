ดื่มน้ำแก้วเดียวกัน อาจเสี่ยงโรคติดต่อได้

โรคเหล่านี้สามารถติดต่อกันได้ โดยการ ดื่มน้ำแก้วเดียวกัน หรือรับประทานอาหารจากช้อนเดียวกันโควิด-19 ติดต่อผ่านระบบหายใจ จากการถูกไอ จาม หรือสัมผัสกับสารคัดหลั่งของคนที่ป่วยไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ติดต่อผ่านน้ำมูก น้ำลาย และผ่านการหายใจ ไอ จามรดกันเริมที่ปาก ติดต่อโดยการดื่มน้ำ หรือรับประทานอาหารร่วมกันไวรัสตับอักเสบเอ และ อี ติดต่อผ่านน้ำมูก น้ำลาย สารคัดหลั่งที่ปนเปื้อนอยู่ในอากาศ อาหาร น้ำ และของใช้คางทูม ติดต่อผ่านน้ำมูก น้ำลาย ผ่านทางการหายใจ และรับประทานอาหารร่วมกันไอกรน ติดต่อผ่านน้ำมูก น้ำลาย และผ่านการหายใจ ไอ จามรดกันคอตีบ ติดต่อผ่านน้ำมูก น้ำลาย และผ่านการหายใจ ไอ จามรดกันอีโบลา ติดต่อผ่านการสัมผัสเลือด น้ำมูก น้ำลายของผู้ป่วยหัด หัดเยอรมัน ติดต่อผ่านทางน้ำมูก น้ำลาย การไอ จามรดกันมือ เท้า ปาก ติดต่อผ่านมือ ของเล่นที่เปื้อนน้ำมูก น้ำลายของผู้ป่วย หรือผ่านทางการไอ จาม รดกันวัณโรค ติดต่อผ่านเชื้อที่อยู่ในน้ำลาย สารคัดหลั่งของผู้ป่วยที่ปนเปื้อนอยู่ในอากาศ อาหาร น้ำ และของใช้เฮอร์แปงไจนา ติดต่อผ่านทางน้ำมูก ไอ จามซารส์ หรือโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง ติดต่อผ่านน้ำมูก น้ำลาย และผ่านการหายใจ ไอ จามรดกันเพื่อการป้องกันความเสี่ยงติดเชื้อและเพื่อสุขอนามัยที่ดี เมื่อต้องรับประทานอาหารร่วมกัน ควรใช้ช้อนกลาง และล้างมือก่อนรับประทานอาหารทุกครั้งในแต่ละวัน ควรดื่มน้ำเท่าไรดี?ร่างกายของมนุษย์เรานั้นมีองค์ประกอบของน้ำเป็นส่วนใหญ่ โดยประกอบไปด้วยน้ำประมาณร้อยละ 60 ของน้ำหนักตัว โดยเราควรดื่มน้ำในปริมาณที่พอดี ไม่มากไปหรือน้อยไป เพื่อรักษาความสมดุลของน้ำในร่างกาย แล้วเราควรดื่มน้ำวันละเท่าไรจึงจะพอดี สถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (National Academy of sciences – NAS) และ สถาบันแพทยศาสตร์ (The Institute of Medicine – IOM) ได้ให้คำแนะนำในการดื่มน้ำไว้ดังนี้ผู้หญิง ควรดื่มวันละประมาณ 2.7 ลิตรต่อวัน (ประมาณ 11.5 แก้ว)ผู้ชาย ควรดื่มวันละประมาณ 3.7 ลิตรต่อวัน (ประมาณ 15.5 แก้ว)และเพื่อสุขภาพที่ดี ควรดื่มน้ำในช่วงเวลาที่เหมาะสม ดังนี้ตื่นนอนตอนเช้า ควรจะดื่มน้ำอุ่นหรือน้ำธรรมดา เพราะจะรักษาอุณหภูมิร่างกายให้คงที่ และควรดื่ม 1-3 แก้ว เพื่อกระตุ้นระบบขับถ่าย15 นาทีก่อนอาหาร ระหว่างทานอาหาร และหลังทานอาหาร 30 นาที ทั้ง 3 เวลานี้ ดื่มน้ำรวมกันทั้งหมดไม่ควรเกินครึ่งแก้วช่วงสายๆ เวลาประมาณ 9-10 โมงเช้า ควรดื่มน้ำให้ได้ 2 แก้ว เพราะเป็นช่วงที่มีของเสียเกิดขึ้น ควรดื่มน้ำเพื่อชําระของเสียเหล่านั้นออกไปตลอดทั้งวัน การจิบน้ำบ่อยๆนั้น ดีกว่าการดื่มน้ำครั้งละมากๆ เพราะเป็นการเพิ่มภาระให้กับระบบย่อยอาหาร และระบบขับถ่ายก่อนนอน ควรดื่มน้ำ 1-2 แก้ว เพื่อชะล้างสิ่งตกค้างในลําไส้และกระเพาะอาหาร ถ้าเป็นน้ำอุ่นจะยิ่งช่วยให้หลับสบายยิ่งขึ้น