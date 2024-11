10 อันดับ "ตึก" ที่สูงที่สุดในอาเซียน ปี 2024

10 อันดับ "ตึก" ที่สูงที่สุดในอาเซียน ปี 20241. Merdeka PNB 118, 118 floors, Kuala Lumpur, Malaysia 🇲🇾.2. Vincom Landmark 81, Vietnam 🇻🇳.3. Petronas Twin Towers, Malaysia 🇲🇾.4. The Exchange 106, Malaysia 🇲🇾.5. Autograph Tower, Indonesia 🇮🇩.6. Four Seasons Place, Malaysia 🇲🇾.7. Keangnam Hanoi Landmark, Vietnam 🇻🇳.8. Grand Hyatt Manila, Philippines 🇵🇭.9. Magnolias Waterfront Residences Iconsiam, Thailand 🇹🇭.10. King Power Mahanakhon, Thailand 🇹🇭ในปีนี้โครงการ One Bangkok ของประเทศไทย มูลค่า 120,000 ล้านบาท บนพื้นที่ 104 ไร่ โดยเฉพาะโครงการ Signature Tower ที่สูงกว่า 430 เมตร หากสร้างเสร็จจะถือเป็น 1 ใน 10 ตึกที่สูงที่สุดของอาเซียนขอบคุณข้อมูลจากเพจ ASEAN Megacity และ CTBUH