10 ปลาเอเลี่ยนสปีชีส์ ห้ามเลี้ยง-ห้ามนำเข้าไทย

เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองพันธุ์สัตว์น้ำพื้นถิ่นหายาก หรือป้องกันอันตรายมิให้เกิดแก่สัตว์น้ำและระบบนิเวศ ตามชื่อไทย(Thai name) ชื่อสามัญ (Common name) และชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name) ได้แก่ ปลา 10 ชนิด ประกอบด้วย1 .ปลาหมอสีคางดำ หรือ Blackchin tilapia หรือ Sarotherodon melanotheron2.ปลาหมอมายัน หรือ Mayan cichlid หรือ Mayaheros urophthalmus3.ปลาหมอบัตเตอร์ หรือ Zebra cichlid หรือ Heterotilapia buttikoferi4.ปลาทุกชนิดในสกุล Cichla และปลาลูกผสม หรือ Peacock cichlid, Butterfly peacock bass หรือ Cichla spp.5.ปลาเทราท์สายรุ้ง หรือ Rainbow trout หรือ Oncorhynchus mykiss6.ปลาเทราท์สีน้ำตาล หรือ Sea trout หรือ Salmo trutta7.ปลากะพงปากกว้าง หรือ Largemouth black bassหรือ Micropterus salmoides8.ปลาโกไลแอทไทเกอร์ฟิช หรือ Goliath tigerfish, Giant tigerfish หรือ Hydrocynus goliath9.ปลาเก๋าหยก หรือ Jade perch หรือ Scortum barcoo10.ปลาที่มีการดัดแปลงหรือตัดแต่งพันธุกรรม GMO LMO