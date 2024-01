บุคลิกด้านมืดของนักลงทุนคริปโต

ต่อไปนี้เป็น 10 มุมมองด้านมืดของนักลงทุนคริปโต1.ความหลงตัวเอง (Narcissism)มีบุคลิกภาพหลงตัวเองมักจะเชื่อว่าพวกเขาฉลาดกว่าคนอื่นและสามารถเอาชนะตลาดได้ พวกเขามักจะเชื่อมั่นเกินเหตุและขาดการไตร่ตรอง ซึ่งอาจนำไปสู่การตัดสินใจการลงทุนที่ไม่ดี2.โรคจิต (Psychopathy)มีบุคลิกภาพโรคจิตมักจะไม่รู้สึกถึงความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น พวกเขามักจะเห็นการลงทุนเป็นเกมที่ต้องชนะให้ได้ พวกเขามักจะไม่กลัวที่จะเสี่ยงและอาจเอาเปรียบผู้อื่นเพื่อประโยชน์ของตนเอง3.การชอบบงการ (Machiavellianism)มีบุคลิกภาพชอบบงการมักจะมองหาโอกาสที่จะหลอกใช้ผู้อื่น พวกเขามักจะมีทักษะในการโน้มน้าวผู้อื่นและอาจใช้ทักษะเหล่านั้นเพื่อประโยชน์ของตนเอง4.ความกลัวที่จะพลาดโอกาส (Fear of missing out)มีบุคลิกภาพความกลัวที่จะพลาดโอกาสมักจะหวาดกลัวที่จะพลาดโอกาสในการรวย พวกเขามักจะคล้อยตามกระแสนิยมและอาจลงทุนในสินทรัพย์ที่พวกเขาไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้5.ความเห็นแก่ตัว (Selfishness)มีบุคลิกภาพเห็นแก่ตัวมักจะสนใจแต่ตนเองเท่านั้น พวกเขามักจะไม่สนใจผลกระทบของการลงทุนของพวกเขาต่อผู้อื่น6.ความโลภ (Greed)โลภมาก มักจะต้องการผลตอบแทนที่สูง มักจะไม่พอใจกับผลตอบแทนที่สมเหตุสมผล และยอมเสี่ยงมากเกินไปแม้อาจหมดตัวติดลบ7.ความหวาดระแวงไม่ไว้วางใจ (Mistrust)มีบุคลิกภาพความไม่ไว้วางใจใคร มักจะคิดว่าคนอื่นกำลังพยายามหลอกลวงตนเอง มักจะไม่เชื่อข้อมูลที่เป็นทางการและอาจตัดสินใจการลงทุนโดยใช้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง8.ความก้าวร้าว (Aggressiveness)มีบุคลิกภาพก้าวร้าว มักจะพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อสิ่งที่ตนต้องการ และมักจะไม่ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง และอาจใช้ความรุนแรงเพื่อปกป้องความคิดเห็นของตนเอง9.ความผิดปกติทางจิต (Mental illness)นักลงทุนคริปโตบางรายอาจมีอาการทางจิต เช่น โรคซึมเศร้าหรือโรคไบโพลาร์ อาการเหล่านี้อาจทำให้การตัดสินใจการลงทุนของพวกเขาแย่ลง10.การเสพติด (Addiction)นักลงทุนคริปโตบางรายอาจเสพติดการซื้อขายคริปโต ทำให้พฤติกรรมซ่อนเร้นอาจไม่สามารถควบคุมความต้องการที่จะซื้อขายได้และอาจสูญเสียเงินจำนวนมากสิ่งสำคัญคือนักลงทุนต้องสำรวจตัวเอง และตระหนักว่าไม่ใช่นักลงทุนคริปโตทุกคนที่มีบุคลิกภาพด้านมืด อย่างไรก็ตาม นักลงทุนที่มีบุคลิกภาพด้านมืดมีความเสี่ยงที่จะประสบกับผลลัพธ์ที่ไม่ดีจากการซื้อขายคริปโต ซึ่งนักลงทุนคริปโตควรพิจารณาบุคลิกภาพของตนเองก่อนตัดสินใจลงทุนที่มา :* "ผลศึกษาฉบับใหม่ไขข้อสงสัย ทำไมคนหลงตัวเอง-ซาดิสม์ถูกจริตคริปโตฯ" จากเว็บไซต์ ผู้จัดการออนไลน์https://mgronline.com/stockmarket/detail/9650000037137**บทความวิชาการ*Wang, D., Wang, Z., Li, J., & Wang, Y. (2022). Dark Tetrad Personality Traits and Cryptocurrency Investment Behavior. *Personality and Individual Differences*, 182, 111311.รวบรวมโดย : iBit