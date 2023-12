20 เมืองที่มีผู้มาเยือนมากสุดในโลกในปี 2023

ไทยคว้าอันดับ 17 อาหารที่ดีที่สุดในโลกปี 2023

TasteAtlas เว็บไซต์อาหารชื่อดัง ที่จัดอันดับความอร่อยของอาหารหลากหลายจากทั่วโลก ได้จัดอันดับอาหารที่ดีที่สุดในโลก ประจำปี 2023 (100 Best Cuisines in the World) ออกมาเป็นที่เรียบร้อย